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В Брянской области 12 поездов следуют с отставанием из-за отключения света

В Брянской области 12 поездов следуют с отставанием из-за отключения света - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Брянской области 12 поездов следуют с отставанием из-за отключения света

Три пассажирских и девять пригородных поездов следуют с отставанием в Брянской области из-за отключения электроэнергии вследствие неблагоприятной погоды с... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:43+0300

2026-09-24T14:43+0300

2026-09-24T14:45+0300

бизнес

брянск

мчс

"россети центр"

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БРЯНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Три пассажирских и девять пригородных поездов следуют с отставанием в Брянской области из-за отключения электроэнергии вследствие неблагоприятной погоды с сильным ветром, железнодорожники устраняют последствия непогоды, сообщили РИА Новости в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД). Ранее ГУ МЧС по Брянской области сообщило, что нарушение электроснабжения произошло в 17 населенных пунктах региона из-за порывов ветра. По данным Россети Центр, энергетики оперативно приступили к восстановлению подачи электричества. "В связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди с грозами и сильным порывистым ветром) на участках Брянск – Орел и Брянск – Новозыбков Московской железной дороги произошло отключение электроэнергии. В связи с этим… следуют с задержкой три пассажирских и девять пригородных поездов. Время отставания от графика составляет… до двух часов 44 минут", - рассказали в МЖД. Отмечается, что железнодорожники ведут работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. "Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает необходимые меры для ввода поездов в график", - говорится в сообщении ведомства.

брянск

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бизнес, брянск, мчс, "россети центр"