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В Польше подожгли наземный шлюз Starlink

В Польше подожгли наземный шлюз Starlink - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Польше подожгли наземный шлюз Starlink

Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернетом Украину подожгли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:18+0300

2026-09-24T09:18+0300

2026-09-24T09:18+0300

технологии

украина

польша

восточная европа

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ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернетом Украину подожгли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "В среду вечером на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской Мазовецого воеводства произошел пожар. Пожарные утверждают, что это был поджог", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, произошел поджог распределительной станции, также повреждена электрогенераторная установка. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. "Об инциденте сообщили Агентству внутренней безопасности и Центральному бюро расследований полиции", - говорится в сообщении. Наземный шлюз Starlink в Воле Кробовской воле вместе с аналогичным недалеко от литовского Каунаса, обеспечивает доступ в интернет Украине, а также большой части Центральной и Восточной Европы.

украина

польша

восточная европа

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технологии, украина, польша, восточная европа, starlink