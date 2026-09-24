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В Польше подожгли наземный шлюз Starlink - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Польше подожгли наземный шлюз Starlink
В Польше подожгли наземный шлюз Starlink - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Польше подожгли наземный шлюз Starlink
Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернетом Украину подожгли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:18+0300
2026-09-24T09:18+0300
технологии
украина
польша
восточная европа
starlink
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ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернетом Украину подожгли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "В среду вечером на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской Мазовецого воеводства произошел пожар. Пожарные утверждают, что это был поджог", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, произошел поджог распределительной станции, также повреждена электрогенераторная установка. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. "Об инциденте сообщили Агентству внутренней безопасности и Центральному бюро расследований полиции", - говорится в сообщении. Наземный шлюз Starlink в Воле Кробовской воле вместе с аналогичным недалеко от литовского Каунаса, обеспечивает доступ в интернет Украине, а также большой части Центральной и Восточной Европы.
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польша
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технологии, украина, польша, восточная европа, starlink
Технологии, УКРАИНА, ПОЛЬША, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Starlink
09:18 24.09.2026
 
В Польше подожгли наземный шлюз Starlink

RMF FM: шлюз Starlink, обеспечивающий интернетом Украину, подожгли в Польше

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернетом Украину подожгли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"В среду вечером на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской Мазовецого воеводства произошел пожар. Пожарные утверждают, что это был поджог", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, произошел поджог распределительной станции, также повреждена электрогенераторная установка.
На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
"Об инциденте сообщили Агентству внутренней безопасности и Центральному бюро расследований полиции", - говорится в сообщении.
Наземный шлюз Starlink в Воле Кробовской воле вместе с аналогичным недалеко от литовского Каунаса, обеспечивает доступ в интернет Украине, а также большой части Центральной и Восточной Европы.
 
ТехнологииУКРАИНАПОЛЬШАВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАStarlink
 
 
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