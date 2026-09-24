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Правительство рассмотрит проект бюджета на 2027 год
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2027 год - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2027 год
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T00:16+0300
2026-09-24T00:16+0300
2026-09-24T00:16+0300
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин обсудит прогноз социально-экономического развития России на тот же период.
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россия
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2027 год
Кабмин рассмотрит проект бюджета на 2027 год и прогноз социально-экономического развития
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин обсудит прогноз социально-экономического развития России на тот же период.