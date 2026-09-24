https://1prime.ru/20260924/pravitelstvo-873661081.html
Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий
Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий
Правительство России включило в план приватизации на 2026-2028 годы ряд сельхозпредприятий Краснодарского и Алтайского краев и Ростовской области, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:47+0300
2026-09-24T18:47+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России включило в план приватизации на 2026-2028 годы ряд сельхозпредприятий Краснодарского и Алтайского краев и Ростовской области, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Так, согласно материалам правительства, под план приватизации попали АО "Колос", ООО "Агрофирма "Нива", ООО "Агрофирма" Родина, которые находятся в Краснодарском крае, а также ООО "Агрофирма "Победа" и ООО "Агропромышленная компания "Родная земля" в Барнауле. Также подраздел "производство пищевых продуктов" пополнился ООО "Торговый дом "Кубанская Станица" из Краснодарского края.
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россия, бизнес, краснодарский край, ростовская область, правительство рф
РОССИЯ, Бизнес, Краснодарский край, Ростовская область, Правительство РФ
Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий
Правительство внесло в план приватизации на 2026-2028 годы ряд сельхозпредприятий
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России включило в план приватизации на 2026-2028 годы ряд сельхозпредприятий Краснодарского и Алтайского краев и Ростовской области, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Так, согласно материалам правительства, под план приватизации попали АО "Колос", ООО "Агрофирма "Нива", ООО "Агрофирма" Родина, которые находятся в Краснодарском крае, а также ООО "Агрофирма "Победа" и ООО "Агропромышленная компания "Родная земля" в Барнауле.
Также подраздел "производство пищевых продуктов" пополнился ООО "Торговый дом "Кубанская Станица" из Краснодарского края.