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Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий

Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий - 24.09.2026, ПРАЙМ

Правительство включило в план приватизации ряд сельхозпредприятий

Правительство России включило в план приватизации на 2026-2028 годы ряд сельхозпредприятий Краснодарского и Алтайского краев и Ростовской области, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:47+0300

2026-09-24T18:47+0300

2026-09-24T18:53+0300

россия

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правительство рф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России включило в план приватизации на 2026-2028 годы ряд сельхозпредприятий Краснодарского и Алтайского краев и Ростовской области, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Так, согласно материалам правительства, под план приватизации попали АО "Колос", ООО "Агрофирма "Нива", ООО "Агрофирма" Родина, которые находятся в Краснодарском крае, а также ООО "Агрофирма "Победа" и ООО "Агропромышленная компания "Родная земля" в Барнауле. Также подраздел "производство пищевых продуктов" пополнился ООО "Торговый дом "Кубанская Станица" из Краснодарского края.

краснодарский край

ростовская область

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россия, бизнес, краснодарский край, ростовская область, правительство рф