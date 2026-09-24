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Чистая прибыль H&M в III квартале выросла на 13,3% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль H&M в III квартале выросла на 13,3%
Чистая прибыль H&M в III квартале выросла на 13,3% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль H&M в III квартале выросла на 13,3%
Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:19+0300
2026-09-24T10:22+0300
бизнес
финансы
швеция
h&m
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов финансового года, завершившихся 31 августа, выросла на 13,3% в годовом выражении и составила 8,833 миллиарда шведских крон (порядка 900 миллионов долларов), сообщила компания. В пересчете на одну акцию прибыль H&amp;M поднялась до 5,53 кроны (0,56 доллара) с 4,86 кроны годом ранее. Выручка компании снизилась при этом на 4,4% в годовом выражении, до 161,624 миллиарда крон (16,5 миллиарда долларов). В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль H&amp;M, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 27,7% в годовом выражении и составила 4,123 миллиарда крон (420 миллионов долларов). Операционная прибыль поднялась на 22,9%, до 6,037 миллиарда крон (615 миллионов долларов), аналитики ожидали показатель на уровне 5,14 миллиарда крон. В пересчете на одну акцию прибыль выросла в третьем квартале финансового года до 2,58 кроны (0,26 доллара) с 2,01 кроны годом ранее. Выручка выросла за эти три месяца лишь на 0,3% в годовом выражении, до 57,189 миллиарда крон (5,8 миллиардов долларов). H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает более 4 тысяч магазинов в 81 стране, штат сотрудников - около 132 тысяч человек.
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бизнес, финансы, швеция, h&m
Бизнес, Финансы, ШВЕЦИЯ, H&M
10:19 24.09.2026 (обновлено: 10:22 24.09.2026)
 
Чистая прибыль H&M в III квартале выросла на 13,3%

Чистая прибыль H M в III квартале финансового года выросла на 13,3%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов финансового года, завершившихся 31 августа, выросла на 13,3% в годовом выражении и составила 8,833 миллиарда шведских крон (порядка 900 миллионов долларов), сообщила компания.
В пересчете на одну акцию прибыль H&M поднялась до 5,53 кроны (0,56 доллара) с 4,86 кроны годом ранее. Выручка компании снизилась при этом на 4,4% в годовом выражении, до 161,624 миллиарда крон (16,5 миллиарда долларов).
В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль H&M, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 27,7% в годовом выражении и составила 4,123 миллиарда крон (420 миллионов долларов). Операционная прибыль поднялась на 22,9%, до 6,037 миллиарда крон (615 миллионов долларов), аналитики ожидали показатель на уровне 5,14 миллиарда крон.
В пересчете на одну акцию прибыль выросла в третьем квартале финансового года до 2,58 кроны (0,26 доллара) с 2,01 кроны годом ранее. Выручка выросла за эти три месяца лишь на 0,3% в годовом выражении, до 57,189 миллиарда крон (5,8 миллиардов долларов).
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает более 4 тысяч магазинов в 81 стране, штат сотрудников - около 132 тысяч человек.
 
БизнесФинансыШВЕЦИЯH&M
 
 
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