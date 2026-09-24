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Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин
Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин - 24.09.2026, ПРАЙМ
Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин
Проблемы с поставками нефти, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, не отразились на базовой инфляции в США, которая достигла самого низкого уровня за пять... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T02:11+0300
2026-09-24T02:11+0300
2026-09-24T02:11+0300
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fox news
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ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Проблемы с поставками нефти, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, не отразились на базовой инфляции в США, которая достигла самого низкого уровня за пять лет, сообщил в среду министр финансов Скотт Бессент.
"Мы видим, что этот фактор не отразился на базовой инфляции: она, напротив, снизилась до уровня 2,4%. Это самый низкий показатель за пять лет", - сказал Бессент телеканалу Fox News.
Министр признал, что из-за конфликта с Ираном США столкнулись с проблемами в поставках. При этом он выразил уверенность в том, что этот этап будет пройден.
Бессент также высказал мнение о том, что цены на нефть снизятся. По его мнению, ситуация стабилизируется, что связано с колоссальным ростом объемов предложения.
Ранее Бессент заявлял, что администрация США изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки.
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мировая экономика, сша, ближний восток, иран, скотт бессент, fox news
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Скотт Бессент, Fox News
Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин
Бессент: проблемы с поставками нефти не отразились на базовой инфляции в США
ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Проблемы с поставками нефти, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, не отразились на базовой инфляции в США, которая достигла самого низкого уровня за пять лет, сообщил в среду министр финансов Скотт Бессент.
"Мы видим, что этот фактор не отразился на базовой инфляции: она, напротив, снизилась до уровня 2,4%. Это самый низкий показатель за пять лет", - сказал Бессент телеканалу Fox News.
Министр признал, что из-за конфликта с Ираном США столкнулись с проблемами в поставках. При этом он выразил уверенность в том, что этот этап будет пройден.
Бессент также высказал мнение о том, что цены на нефть снизятся. По его мнению, ситуация стабилизируется, что связано с колоссальным ростом объемов предложения.
Ранее Бессент заявлял, что администрация США изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки.