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Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин

Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин - 24.09.2026, ПРАЙМ

Проблемы с поставками нефти не отразились на инфляции в США - Минфин

Проблемы с поставками нефти, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, не отразились на базовой инфляции в США, которая достигла самого низкого уровня за пять... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T02:11+0300

2026-09-24T02:11+0300

2026-09-24T02:11+0300

мировая экономика

сша

ближний восток

иран

скотт бессент

fox news

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ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Проблемы с поставками нефти, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, не отразились на базовой инфляции в США, которая достигла самого низкого уровня за пять лет, сообщил в среду министр финансов Скотт Бессент. "Мы видим, что этот фактор не отразился на базовой инфляции: она, напротив, снизилась до уровня 2,4%. Это самый низкий показатель за пять лет", - сказал Бессент телеканалу Fox News. Министр признал, что из-за конфликта с Ираном США столкнулись с проблемами в поставках. При этом он выразил уверенность в том, что этот этап будет пройден. Бессент также высказал мнение о том, что цены на нефть снизятся. По его мнению, ситуация стабилизируется, что связано с колоссальным ростом объемов предложения. Ранее Бессент заявлял, что администрация США изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки.

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мировая экономика, сша, ближний восток, иран, скотт бессент, fox news