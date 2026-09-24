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Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд

Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд - 24.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд

Продажи новых автомобилей Lamborghini в России за 8 месяцев 2026 года составили 141 единицу, что обеспечивает высокие шансы побить рекорд в 174 проданных... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:52+0300

2026-09-24T13:52+0300

2026-09-24T13:56+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lamborghini в России за 8 месяцев 2026 года составили 141 единицу, что обеспечивает высокие шансы побить рекорд в 174 проданных машины, поставленный в 2021 году, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 8 месяцев 2026 года на российский учет встал 141 новый автомобиль Lamborghini. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (95 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. При этом только в августе в стране реализовали 21 новый автомобиль премиальной итальянской марки. "Рекорд по продажам Lamborghini в России был поставлен в 2021 году. Тогда на учет встало 174 новых суперкара. В текущем году есть все шансы обновить этот результат", - добавил аналитик. Самой популярной моделью Lamborghini у россиян стал кроссовер Urus - с начала года зарегистрировано 114 экземпляров. Еще 18 человек в этом году приобрели новые гибридные суперкары Revuelto, восемь россиян купили Huracan и один приобрел модель Temerario. Целиков отметил, что почти 80% регистраций новых Lamborghini приходится на Москву и область (108 штук).

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