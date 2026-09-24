Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/prodazhi-873639395.html
Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд
Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд - 24.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд
Продажи новых автомобилей Lamborghini в России за 8 месяцев 2026 года составили 141 единицу, что обеспечивает высокие шансы побить рекорд в 174 проданных... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:52+0300
2026-09-24T13:56+0300
бизнес
россия
москва
lamborghini
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873639395.jpg?1790247385
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lamborghini в России за 8 месяцев 2026 года составили 141 единицу, что обеспечивает высокие шансы побить рекорд в 174 проданных машины, поставленный в 2021 году, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 8 месяцев 2026 года на российский учет встал 141 новый автомобиль Lamborghini. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (95 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. При этом только в августе в стране реализовали 21 новый автомобиль премиальной итальянской марки. "Рекорд по продажам Lamborghini в России был поставлен в 2021 году. Тогда на учет встало 174 новых суперкара. В текущем году есть все шансы обновить этот результат", - добавил аналитик. Самой популярной моделью Lamborghini у россиян стал кроссовер Urus - с начала года зарегистрировано 114 экземпляров. Еще 18 человек в этом году приобрели новые гибридные суперкары Revuelto, восемь россиян купили Huracan и один приобрел модель Temerario. Целиков отметил, что почти 80% регистраций новых Lamborghini приходится на Москву и область (108 штук).
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, lamborghini
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Lamborghini
13:52 24.09.2026 (обновлено: 13:56 24.09.2026)
 
Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд

"Автостат": продажи Lamborghini в России за восемь месяцев выросли на 48%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lamborghini в России за 8 месяцев 2026 года составили 141 единицу, что обеспечивает высокие шансы побить рекорд в 174 проданных машины, поставленный в 2021 году, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 8 месяцев 2026 года на российский учет встал 141 новый автомобиль Lamborghini. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (95 штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом только в августе в стране реализовали 21 новый автомобиль премиальной итальянской марки.
"Рекорд по продажам Lamborghini в России был поставлен в 2021 году. Тогда на учет встало 174 новых суперкара. В текущем году есть все шансы обновить этот результат", - добавил аналитик.
Самой популярной моделью Lamborghini у россиян стал кроссовер Urus - с начала года зарегистрировано 114 экземпляров. Еще 18 человек в этом году приобрели новые гибридные суперкары Revuelto, восемь россиян купили Huracan и один приобрел модель Temerario.
Целиков отметил, что почти 80% регистраций новых Lamborghini приходится на Москву и область (108 штук).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАLamborghini
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала