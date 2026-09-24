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Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4%
Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4%
Продажи новых домов в США в августе увеличились на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 643 тысячи - до 684 тысяч,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:18+0300
2026-09-24T17:29+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в августе увеличились на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 643 тысячи - до 684 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 620 тысяч новостроек с первоначального уровня июля в 607 тысяч.По сравнению с августом 2025 года, когда продажи новых домов в США составили 698 тысяч, показатель опустился на 2%.Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
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192
40
192
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40
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
17:18 24.09.2026 (обновлено: 17:29 24.09.2026)
 
Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4%

Продажи новостроек в США в августе выросли на 6,4%, до 684 тысяч

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в августе увеличились на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 643 тысячи - до 684 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 620 тысяч новостроек с первоначального уровня июля в 607 тысяч.
По сравнению с августом 2025 года, когда продажи новых домов в США составили 698 тысяч, показатель опустился на 2%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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