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Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4%

Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4%

Продажи новых домов в США в августе увеличились на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 643 тысячи - до 684 тысяч,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:18+0300

2026-09-24T17:18+0300

2026-09-24T17:29+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в августе увеличились на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 643 тысячи - до 684 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 620 тысяч новостроек с первоначального уровня июля в 607 тысяч.По сравнению с августом 2025 года, когда продажи новых домов в США составили 698 тысяч, показатель опустился на 2%.Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша