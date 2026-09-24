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Проект From Russia with Taste начнет работу в пяти городах России

Проект From Russia with Taste начнет работу в пяти городах России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Проект From Russia with Taste начнет работу в пяти городах России

Международный гастрономический проект From Russia with Taste, который направлен на продвижение российской кухни за рубежом, начнет работу в пяти городах России, | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:06+0300

2026-09-24T13:06+0300

2026-09-24T13:06+0300

бизнес

россия

казань

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Международный гастрономический проект From Russia with Taste, который направлен на продвижение российской кухни за рубежом, начнет работу в пяти городах России, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Мы работу по каталогу, по платформе начинаем с коллегами из пяти городов. Для первого этапа мы выбрали Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Владивосток", - сказал Вахруков на пресс-конференции, говоря о гастрономическом проекте From Russia with Taste. По его словам, города России различаются по туристическому стилю, кухне, они также обладают разными сценариями путешествий и целевой аудиторией. "Где-то, например, подавляющее большинство россиян и немного иностранцев. Где-то как, например, на Дальнем Востоке иностранцев больше. В Казань приезжают из мусульманских стран с определенными запросами", - добавил замминистра. Вахруков подчеркнул, что в дальнейшем будет расширяться география гастрономического проекта: будут добавляться маршруты, адаптироваться материалы под конкретные зарубежные рынки. "Будем описывать еду на языке гостя, который будет приезжать, объяснять состав и так далее", - заключил замминистра.

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москва

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бизнес, россия, казань, москва, санкт-петербург