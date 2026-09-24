https://1prime.ru/20260924/proizvodstvo-873650511.html

Мировое производство рафинированной меди выросло на 1,7%

Мировое производство рафинированной меди выросло на 1,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Мировое производство рафинированной меди выросло на 1,7%

Мировое производство рафинированной меди по итогам семи месяцев 2026 года выросло примерно на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:36+0300

2026-09-24T16:36+0300

2026-09-24T16:36+0300

промышленность

португалия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди по итогам семи месяцев 2026 года выросло примерно на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 16,8 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди в первом полугодии 2026 года выросло примерно на 1,7%, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) увеличилось на 1%, а вторичное производство (из лома) - на 4,3%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за первые семь месяцев текущего года составило 16,762 миллиона тонн против 16,487 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период. Глобальное видимое потребление рафинированной меди, по предварительным данным, в январе-июле выросло примерно на 2,5% в годовом выражении, до 16,73 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" за первые семь месяцев продемонстрировал профицит в размере около 32 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года избыток меди сложился в объеме 157 тысяч тонн. Мировая добыча меди, по предварительным данным, в январе-июле снизилась примерно на 1% в годовом выражении, до 13,321 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире за семь месяцев снизился до 78,7% с 80,3% за аналогичный период прошлого года, а мощностей по добыче – до 77,2% с 80,8%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) - автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

португалия

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промышленность, португалия