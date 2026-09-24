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МЭР: производство автомобилей в России по итогам 2026 года вырастет на 2,5%

МЭР: производство автомобилей в России по итогам 2026 года вырастет на 2,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР: производство автомобилей в России по итогам 2026 года вырастет на 2,5%

Производство автомобилей в России по итогам 2026 года вырастет на 2,5%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:56+0300

2026-09-24T18:56+0300

2026-09-24T19:01+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Производство автомобилей в России по итогам 2026 года вырастет на 2,5%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, опубликованном на сайте Минэкономразвития. "В автомобилестроении по итогам года прогнозируется рост на 2,5% на фоне нормализации складских запасов, которые сдерживали выпуск автомобилей в 2025 году", - говорится в документе. В среднесрочной перспективе ожидается рост производства темпами выше 4,8%. Предполагается, что такой результат будет достигнут за счет восстановления внутреннего спроса, расширения производства российских моделей и реализации проектов по углублению локализации производства. Кроме того, прогнозируется, что производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе авиастроение, транспортное машиностроение, судостроение в 2026 году вырастет на 22,4% за счет стимулирования производства ключевой продукции отрасли, а также сохранения спроса в рамках гособоронзаказа. В среднесрочной перспективе в секторе ожидаются темпы роста производства около 12,7% в среднем за год.

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