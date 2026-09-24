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Производство алюминия в Персидском заливе в августе упало почти на 43%

Производство алюминия в Персидском заливе в августе упало почти на 43% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Производство алюминия в Персидском заливе в августе упало почти на 43%

Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в августе упало почти на 43% в годовом выражении и достигло 299 тысяч тонн, следует из материалов... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T21:27+0300

2026-09-24T21:27+0300

2026-09-24T21:27+0300

промышленность

мировая экономика

персидский залив

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европа

rio tinto

русал

alcoa

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в августе упало почти на 43% в годовом выражении и достигло 299 тысяч тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 36,2%. Мировой выпуск "крылатого" металла в прошлом месяце снизился на 1,66% в годовом выражении и составил 6,173 миллиона тонн. С начала года производство достигло 48,6 миллиона тонн. В августе страны Европы, в том числе Россия, нарастили производство на 7,2% - до 643 тысяч тонн первичного алюминия. Выплавка металла в Китае в прошлом месяце оценивается на уровне 3,874 миллиона тонн, что примерно на 2,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 422 тысячи тонн, увеличившись примерно на 2,4%. Предприятия Северной Америки в августе сократили выпуск алюминия на 1,5% - до 329 тысяч тонн. Южная Америка в свою очередь незначительно сократила выплавку - на 0,8%, до 133 тысяч тонн. Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили выпуск алюминия на 3,1% - до 165 тысяч тонн. Производство металла в странах Африки упало на 33,1% - до 93 тысяч тонн. Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в августе прошлого года - 214 тысяч тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия. По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия достигал 73,79 миллиона тонн.

персидский залив

ближний восток

европа

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промышленность, мировая экономика, персидский залив, ближний восток, европа, rio tinto, русал, alcoa