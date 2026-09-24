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В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света
В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света
Более 200 тысяч потребителей остались без света в Пуэрто-Рико из-за пожара на подстанции, сообщает телеканал Telemundo со ссылкой на компанию LUMA Energy. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:10+0300
2026-09-24T11:10+0300
2026-09-24T11:10+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 200 тысяч потребителей остались без света в Пуэрто-Рико из-за пожара на подстанции, сообщает телеканал Telemundo со ссылкой на компанию LUMA Energy.
Пожар на подстанции компании LUMA Energy произошел в ночь со среды на четверг в муниципалитете Каролина на северо-востоке Пуэрто-Рико.
"Пожар на подстанции... привел к масштабному сбою в энергосети... без электричества остались более 200 тысяч потребителей", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным LUMA Energy, в общей сложности без электричества остались более 217 тысяч потребителей.
В компании уточнили, что ремонтные бригады уже работают на месте происшествия, принимаются меры по предотвращению дальнейших отключений и безопасному поэтапному восстановлению энергоснабжения.
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В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света
Telemundo: более 200 тысяч потребителей остались без света в Пуэрто-Рико из-за пожара
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 200 тысяч потребителей остались без света в Пуэрто-Рико из-за пожара на подстанции, сообщает телеканал Telemundo со ссылкой на компанию LUMA Energy.
Пожар на подстанции компании LUMA Energy произошел в ночь со среды на четверг в муниципалитете Каролина на северо-востоке Пуэрто-Рико.
"Пожар на подстанции... привел к масштабному сбою в энергосети... без электричества остались более 200 тысяч потребителей", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным LUMA Energy, в общей сложности без электричества остались более 217 тысяч потребителей.
В компании уточнили, что ремонтные бригады уже работают на месте происшествия, принимаются меры по предотвращению дальнейших отключений и безопасному поэтапному восстановлению энергоснабжения.