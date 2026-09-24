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В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света

В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Пуэрто-Рико более 200 тысяч потребителей остались без света

Более 200 тысяч потребителей остались без света в Пуэрто-Рико из-за пожара на подстанции, сообщает телеканал Telemundo со ссылкой на компанию LUMA Energy. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:10+0300

2026-09-24T11:10+0300

2026-09-24T11:10+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 200 тысяч потребителей остались без света в Пуэрто-Рико из-за пожара на подстанции, сообщает телеканал Telemundo со ссылкой на компанию LUMA Energy. Пожар на подстанции компании LUMA Energy произошел в ночь со среды на четверг в муниципалитете Каролина на северо-востоке Пуэрто-Рико. "Пожар на подстанции... привел к масштабному сбою в энергосети... без электричества остались более 200 тысяч потребителей", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным LUMA Energy, в общей сложности без электричества остались более 217 тысяч потребителей. В компании уточнили, что ремонтные бригады уже работают на месте происшествия, принимаются меры по предотвращению дальнейших отключений и безопасному поэтапному восстановлению энергоснабжения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40