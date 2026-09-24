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Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным
Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным - 24.09.2026, ПРАЙМ
Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным
Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T03:11+0300
2026-09-24T03:11+0300
2026-09-24T03:11+0300
россия
общество
антон котяков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Ранее правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году.
"Мы попытались связать праздничные дни с выходными, чтобы неделя не рвалась. Мне кажется, у нас получилось, и график будет достаточно комфортный в следующем году", - сказал Котяков.
Он уточнил, что министерство сохранило все основные подходы к формированию производственного календаря, которые применялись в последние годы.
Согласно утвержденному календарю, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней, из которых 14 - официальные праздничные дни.
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россия, общество , антон котяков
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков
Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным
Котяков: распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Ранее правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году.
"Мы попытались связать праздничные дни с выходными, чтобы неделя не рвалась. Мне кажется, у нас получилось, и график будет достаточно комфортный в следующем году", - сказал Котяков.
Он уточнил, что министерство сохранило все основные подходы к формированию производственного календаря, которые применялись в последние годы.
Согласно утвержденному календарю, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней, из которых 14 - официальные праздничные дни.