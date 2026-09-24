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Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным

Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным - 24.09.2026, ПРАЙМ

Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным

Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T03:11+0300

2026-09-24T03:11+0300

2026-09-24T03:11+0300

россия

общество

антон котяков

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Ранее правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году. "Мы попытались связать праздничные дни с выходными, чтобы неделя не рвалась. Мне кажется, у нас получилось, и график будет достаточно комфортный в следующем году", - сказал Котяков. Он уточнил, что министерство сохранило все основные подходы к формированию производственного календаря, которые применялись в последние годы. Согласно утвержденному календарю, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней, из которых 14 - официальные праздничные дни.

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россия, общество , антон котяков