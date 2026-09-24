Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/rassledovanie-873662530.html
Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции
Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции - 24.09.2026, ПРАЙМ
Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расследование проблем с рядом инвестиционных фондов не создает угрозы для финансовой системы и экономики... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:26+0300
2026-09-24T19:26+0300
финансы
банки
турция
нью-йорк
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873662530.jpg?1790267199
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расследование проблем с рядом инвестиционных фондов не создает угрозы для финансовой системы и экономики страны. Расследование так называемого "кризиса фондов" связано с операциями на турецком рынке капитала и затрагивает интересы около 455 тысяч инвесторов. В рамках дела турецкие правоохранительные органы проводят задержания и расследование в отношении лиц, подозреваемых в нарушениях при управлении фондами и операциях на рынке. Власти подчеркивают, что расследование касается ограниченного числа фондов, а не всей турецкой финансовой системы. При этом дальнейшие действия правоохранительных и регулирующих органов должны определить масштаб нарушений, круг ответственных лиц и возможный ущерб инвесторам. "Речь идет о проблеме, возникшей в ограниченной сфере рынка капитала и в определенном числе фондов. Поэтому никакого риска ни для нашей финансовой системы, ни для экономики Турции нет", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Йорка. Президент подчеркнул, что представлять ситуацию как проблему всего рынка было бы несправедливо по отношению к турецкой фондовой бирже. По его словам, необходимые меры принимаются и будут приниматься в соответствии с принципами рынка капитала и законодательством. Соответствующие государственные органы, отметил Эрдоган, решительно занимаются расследованием ситуации. Турецкий лидер сообщил, что судебные органы также начали всестороннее расследование, в рамках которого уже были произведены задержания и аресты. Эрдоган заявил, что каждый, кто несет ответственность за произошедшее, должен будет ответить перед законом. Он также призвал не допускать действий, способных вызвать беспокойство среди инвесторов, подчеркнув необходимость проведения расследования одновременно прозрачно и с учетом чувствительности рынка капитала. По словам президента, соответствующие указания даны государственным органам. Эрдоган добавил, что власти подготовят необходимые правовые и административные меры, чтобы аналогичные проблемы не повторились в будущем.
турция
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, турция, нью-йорк, реджеп тайип эрдоган
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Нью-Йорк, Реджеп Тайип Эрдоган
19:26 24.09.2026
 
Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции

Эрдоган: расследование проблем с инвестфондами не создает угрозы для экономики Турции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расследование проблем с рядом инвестиционных фондов не создает угрозы для финансовой системы и экономики страны.
Расследование так называемого "кризиса фондов" связано с операциями на турецком рынке капитала и затрагивает интересы около 455 тысяч инвесторов. В рамках дела турецкие правоохранительные органы проводят задержания и расследование в отношении лиц, подозреваемых в нарушениях при управлении фондами и операциях на рынке.
Власти подчеркивают, что расследование касается ограниченного числа фондов, а не всей турецкой финансовой системы. При этом дальнейшие действия правоохранительных и регулирующих органов должны определить масштаб нарушений, круг ответственных лиц и возможный ущерб инвесторам.
"Речь идет о проблеме, возникшей в ограниченной сфере рынка капитала и в определенном числе фондов. Поэтому никакого риска ни для нашей финансовой системы, ни для экономики Турции нет", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Йорка.
Президент подчеркнул, что представлять ситуацию как проблему всего рынка было бы несправедливо по отношению к турецкой фондовой бирже.
По его словам, необходимые меры принимаются и будут приниматься в соответствии с принципами рынка капитала и законодательством. Соответствующие государственные органы, отметил Эрдоган, решительно занимаются расследованием ситуации.
Турецкий лидер сообщил, что судебные органы также начали всестороннее расследование, в рамках которого уже были произведены задержания и аресты. Эрдоган заявил, что каждый, кто несет ответственность за произошедшее, должен будет ответить перед законом.
Он также призвал не допускать действий, способных вызвать беспокойство среди инвесторов, подчеркнув необходимость проведения расследования одновременно прозрачно и с учетом чувствительности рынка капитала.
По словам президента, соответствующие указания даны государственным органам.
Эрдоган добавил, что власти подготовят необходимые правовые и административные меры, чтобы аналогичные проблемы не повторились в будущем.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯНью-ЙоркРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала