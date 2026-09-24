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Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции

Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции - 24.09.2026, ПРАЙМ

Эрдоган: расследование "кризиса фондов" не угрожает экономике Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расследование проблем с рядом инвестиционных фондов не создает угрозы для финансовой системы и экономики... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T19:26+0300

2026-09-24T19:26+0300

2026-09-24T19:26+0300

финансы

банки

турция

нью-йорк

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расследование проблем с рядом инвестиционных фондов не создает угрозы для финансовой системы и экономики страны. Расследование так называемого "кризиса фондов" связано с операциями на турецком рынке капитала и затрагивает интересы около 455 тысяч инвесторов. В рамках дела турецкие правоохранительные органы проводят задержания и расследование в отношении лиц, подозреваемых в нарушениях при управлении фондами и операциях на рынке. Власти подчеркивают, что расследование касается ограниченного числа фондов, а не всей турецкой финансовой системы. При этом дальнейшие действия правоохранительных и регулирующих органов должны определить масштаб нарушений, круг ответственных лиц и возможный ущерб инвесторам. "Речь идет о проблеме, возникшей в ограниченной сфере рынка капитала и в определенном числе фондов. Поэтому никакого риска ни для нашей финансовой системы, ни для экономики Турции нет", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Йорка. Президент подчеркнул, что представлять ситуацию как проблему всего рынка было бы несправедливо по отношению к турецкой фондовой бирже. По его словам, необходимые меры принимаются и будут приниматься в соответствии с принципами рынка капитала и законодательством. Соответствующие государственные органы, отметил Эрдоган, решительно занимаются расследованием ситуации. Турецкий лидер сообщил, что судебные органы также начали всестороннее расследование, в рамках которого уже были произведены задержания и аресты. Эрдоган заявил, что каждый, кто несет ответственность за произошедшее, должен будет ответить перед законом. Он также призвал не допускать действий, способных вызвать беспокойство среди инвесторов, подчеркнув необходимость проведения расследования одновременно прозрачно и с учетом чувствительности рынка капитала. По словам президента, соответствующие указания даны государственным органам. Эрдоган добавил, что власти подготовят необходимые правовые и административные меры, чтобы аналогичные проблемы не повторились в будущем.

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финансы, банки, турция, нью-йорк, реджеп тайип эрдоган