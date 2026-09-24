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Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков - 24.09.2026, ПРАЙМ
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков
Развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор иностранных туристов в пользу путешествий в страну, сообщил заместитель министра экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T12:29+0300
бизнес
туризм
россия
китай
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор иностранных туристов в пользу путешествий в страну, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Мы уверены, что развитие гастрономии в России, развитие общепита позволит сильно стимулировать выбор в пользу нашей страны", - сказал он на пресс-конференции. Замминистра подчеркнул, что ведомство будет оказывать поддержку международному гастрономическому проекту "From Russia to the States", направленному на продвижение российской кухни за рубежом и стимулирование гастротуризма. По его словам, кухня не заменит другие мотивы для путешествия, однако зачастую может являться одним из решающих факторов для принятия решения о поездке. "Каждая небольшая активность, небольшая капля привлекательности способна все-таки склонить чашу весов в пользу нашей страны", - отметил Вахруков. Помимо этого, бизнесу необходимо в российской традиционной кухне подстраиваться под гастрономические привычки иностранных туристов. Так, например, туристы из Китая - целевой рынок страны - в настоящее время пока воспринимают российскую кухню тяжелой, добавил замминистра.
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бизнес, туризм, россия, китай
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ
11:59 24.09.2026 (обновлено: 12:29 24.09.2026)
 
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков

Замглавы МЭР Вахруков: развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор туристов

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор иностранных туристов в пользу путешествий в страну, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Мы уверены, что развитие гастрономии в России, развитие общепита позволит сильно стимулировать выбор в пользу нашей страны", - сказал он на пресс-конференции.
Замминистра подчеркнул, что ведомство будет оказывать поддержку международному гастрономическому проекту "From Russia to the States", направленному на продвижение российской кухни за рубежом и стимулирование гастротуризма.
По его словам, кухня не заменит другие мотивы для путешествия, однако зачастую может являться одним из решающих факторов для принятия решения о поездке.
"Каждая небольшая активность, небольшая капля привлекательности способна все-таки склонить чашу весов в пользу нашей страны", - отметил Вахруков.
Помимо этого, бизнесу необходимо в российской традиционной кухне подстраиваться под гастрономические привычки иностранных туристов. Так, например, туристы из Китая - целевой рынок страны - в настоящее время пока воспринимают российскую кухню тяжелой, добавил замминистра.
 
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