https://1prime.ru/20260924/razvitie-873631938.html
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков - 24.09.2026, ПРАЙМ
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков
Развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор иностранных туристов в пользу путешествий в страну, сообщил заместитель министра экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T12:29+0300
бизнес
туризм
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873631938.jpg?1790242185
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор иностранных туристов в пользу путешествий в страну, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Мы уверены, что развитие гастрономии в России, развитие общепита позволит сильно стимулировать выбор в пользу нашей страны", - сказал он на пресс-конференции. Замминистра подчеркнул, что ведомство будет оказывать поддержку международному гастрономическому проекту "From Russia to the States", направленному на продвижение российской кухни за рубежом и стимулирование гастротуризма. По его словам, кухня не заменит другие мотивы для путешествия, однако зачастую может являться одним из решающих факторов для принятия решения о поездке. "Каждая небольшая активность, небольшая капля привлекательности способна все-таки склонить чашу весов в пользу нашей страны", - отметил Вахруков. Помимо этого, бизнесу необходимо в российской традиционной кухне подстраиваться под гастрономические привычки иностранных туристов. Так, например, туристы из Китая - целевой рынок страны - в настоящее время пока воспринимают российскую кухню тяжелой, добавил замминистра.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, китай
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ
Развитие гастрономии в России позволит привлекать туристов, заявил Вахруков
Замглавы МЭР Вахруков: развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор туристов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Развитие гастрономии в России позволит стимулировать выбор иностранных туристов в пользу путешествий в страну, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Мы уверены, что развитие гастрономии в России, развитие общепита позволит сильно стимулировать выбор в пользу нашей страны", - сказал он на пресс-конференции.
Замминистра подчеркнул, что ведомство будет оказывать поддержку международному гастрономическому проекту "From Russia to the States", направленному на продвижение российской кухни за рубежом и стимулирование гастротуризма.
По его словам, кухня не заменит другие мотивы для путешествия, однако зачастую может являться одним из решающих факторов для принятия решения о поездке.
"Каждая небольшая активность, небольшая капля привлекательности способна все-таки склонить чашу весов в пользу нашей страны", - отметил Вахруков.
Помимо этого, бизнесу необходимо в российской традиционной кухне подстраиваться под гастрономические привычки иностранных туристов. Так, например, туристы из Китая - целевой рынок страны - в настоящее время пока воспринимают российскую кухню тяжелой, добавил замминистра.