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Названы регионы, где средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы, где средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей
Названы регионы, где средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей
Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 40 тысяч рублей на Чукотке и в Ненецком автономном... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T01:02+0300
2026-09-24T01:02+0300
россия
чукотка
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 40 тысяч рублей на Чукотке и в Ненецком автономном округе, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, средний размер пенсии среди неработающих граждан в августе этого года на Чукотке составил 43986 рублей, а в Ненецком автономном округе - 40096 рублей. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе 2026 года составил 25469 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 23519 рублей.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
40
россия, чукотка
РОССИЯ, Чукотка
01:02 24.09.2026
 
Названы регионы, где средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей

Средний размер пенсии на Чукотке и в Ненецком автономном округе превысил 40 тысяч рублей

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 40 тысяч рублей на Чукотке и в Ненецком автономном округе, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средний размер пенсии среди неработающих граждан в августе этого года на Чукотке составил 43986 рублей, а в Ненецком автономном округе - 40096 рублей.
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе 2026 года составил 25469 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 23519 рублей.
 
РОССИЯЧукотка
 
 
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