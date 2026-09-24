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Регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам
Регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам
Российские регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы, что позволит им направить на приоритетные... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:40+0300
2026-09-24T11:40+0300
финансы
россия
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы, что позволит им направить на приоритетные задачи 300 миллиардов рублей, сообщает Минфин. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила ранее пресс-служба Минфина, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства. "Бюджетный пакет также содержит законопроект об отсрочке для регионов по возврату бюджетных кредитов, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы, за 2030 год. Эта мера позволит регионам перераспределить 300 миллиардов (рублей - ред.) бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач", - говорится в сообщении. Соответствующие нормы предусмотрены во внесенном в правительство бюджетном пакете на следующую трехлетку. Ранее по поручению президента России было принято аналогичное решение о переносе возврата части бюджетных кредитов, запланированного на 2026 год, на 2030 год, что дало регионам дополнительные 100 миллиардов рублей. Кроме того, для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки субъектам РФ в проекте бюджета предусмотрен значительный объем финансовой поддержки в форме межбюджетных трансфертов. Продолжится предоставление казначейских инфраструктурных кредитов.
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финансы, россия, минфин
Финансы, РОССИЯ, Минфин
11:40 24.09.2026
 
Регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам

Минфин: регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам на 300 миллиардов рублей

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы, что позволит им направить на приоритетные задачи 300 миллиардов рублей, сообщает Минфин.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила ранее пресс-служба Минфина, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.
"Бюджетный пакет также содержит законопроект об отсрочке для регионов по возврату бюджетных кредитов, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы, за 2030 год. Эта мера позволит регионам перераспределить 300 миллиардов (рублей - ред.) бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач", - говорится в сообщении.
Соответствующие нормы предусмотрены во внесенном в правительство бюджетном пакете на следующую трехлетку.
Ранее по поручению президента России было принято аналогичное решение о переносе возврата части бюджетных кредитов, запланированного на 2026 год, на 2030 год, что дало регионам дополнительные 100 миллиардов рублей.
Кроме того, для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки субъектам РФ в проекте бюджета предусмотрен значительный объем финансовой поддержки в форме межбюджетных трансфертов. Продолжится предоставление казначейских инфраструктурных кредитов.
 
ФинансыРОССИЯМинфин
 
 
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