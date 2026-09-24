https://1prime.ru/20260924/reshetnikov-873646951.html

Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года

Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года

Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:10+0300

2026-09-24T16:10+0300

2026-09-24T16:10+0300

россия

финансы

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873646951.jpg?1790255401

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Инфляцию на конец 2026 года оцениваем в 6,8%", - сказал Решетников, представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на предстоящие три года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, максим решетников