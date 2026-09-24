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Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года
Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года
Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:10+0300
2026-09-24T16:10+0300
2026-09-24T16:10+0300
россия
финансы
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Инфляцию на конец 2026 года оцениваем в 6,8%", - сказал Решетников, представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на предстоящие три года.
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россия, финансы, максим решетников
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников
Решетников оценил инфляцию в России на конец 2026 года
Решетников: МЭР оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8 процента