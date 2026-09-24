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Решетников рассказал о макропрогнозе по газу на 2027-2029 годы
Решетников рассказал о макропрогнозе по газу на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о макропрогнозе по газу на 2027-2029 годы
Прогноз социально-экономического развития России на 2027-2029 годы учитывает сокращение поставок газа в ЕС, более плавный рост поставок в Китай и ограничения по | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:10+0300
2026-09-24T16:10+0300
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газ
китай
максим решетников
ес
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Прогноз социально-экономического развития России на 2027-2029 годы учитывает сокращение поставок газа в ЕС, более плавный рост поставок в Китай и ограничения по СПГ из-за санкций, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "По газу на ближайшую трехлетку учитываем сокращение поставок в ЕС, более плавный рост поставок в Китай и ограничения по СПГ, прежде всего по проекту "Арктик СПГ 2", из-за санкций", - сказал Решетников, представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на предстоящие три года.
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газ, китай, максим решетников, ес
Газ, КИТАЙ, Максим Решетников, ЕС
Решетников рассказал о макропрогнозе по газу на 2027-2029 годы
Решетников: прогноз по газу учитывает сокращение поставок в ЕС и ограничения по СПГ