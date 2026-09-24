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МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах
МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах
Минэкономразвития в 2028–2029 годах ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в России до 2,5% и 3% соответственно, сообщил министр экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:16+0300
2026-09-24T16:16+0300
2026-09-24T16:16+0300
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в 2028–2029 годах ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в России до 2,5% и 3% соответственно, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на 2027-2029 годы, министр сообщил, что восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году, их рост составит 0,2%. "В 2028–2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно", - добавил Решетников.
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россия, максим решетников
РОССИЯ, Максим Решетников
МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах
Решетников: Минэкономразвития ожидает ускорения роста инвестиций до 2,5% и 3%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в 2028–2029 годах ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в России до 2,5% и 3% соответственно, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на 2027-2029 годы, министр сообщил, что восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году, их рост составит 0,2%.
"В 2028–2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно", - добавил Решетников
.