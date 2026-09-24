https://1prime.ru/20260924/reshetnikov-873647599.html

МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах

МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2028–2029 годах

Минэкономразвития в 2028–2029 годах ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в России до 2,5% и 3% соответственно, сообщил министр экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:16+0300

2026-09-24T16:16+0300

2026-09-24T16:16+0300

россия

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в 2028–2029 годах ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в России до 2,5% и 3% соответственно, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на 2027-2029 годы, министр сообщил, что восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году, их рост составит 0,2%. "В 2028–2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно", - добавил Решетников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, максим решетников