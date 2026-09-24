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МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников
МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников
Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:24+0300
2026-09-24T16:24+0300
россия
максим решетников
банк россии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "К концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, согласно оценок Банка России", - сказал Решетников.
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россия, максим решетников, банк россии
РОССИЯ, Максим Решетников, Банк России
16:24 24.09.2026
 
МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников

Решетников: МЭР ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников.
Максим Решетников. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"К концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, согласно оценок Банка России", - сказал Решетников.
 
РОССИЯМаксим РешетниковБанк России
 
 
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