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МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников

МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, заявил Решетников

Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:24+0300

2026-09-24T16:24+0300

2026-09-24T16:24+0300

россия

максим решетников

банк россии

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "К концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, согласно оценок Банка России", - сказал Решетников.

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россия, максим решетников, банк россии