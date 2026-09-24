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Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, заявил Решетников
Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, заявил Решетников
Восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году, рост будет небольшим - на 0,2%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:26+0300
2026-09-24T16:26+0300
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финансы
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максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году, рост будет небольшим - на 0,2%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Прогноз инвестиций учитывает более высокую траекторию ключевой ставки в прогнозе Банка России. Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, но рост пока будет небольшим – 0,2%. В 2028–2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно", - сказал Решетников. Весной ведомство прогнозировало рост инвестиций в 2027 году на 2%. При этом оценки увеличения инвестиций в 2028 и 2029 годах остались прежними - на 2,5% и 3% соответственно. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%. Банк России в конце июля повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году до 14,5-14,6% с 14-14,5%. Тогда же регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 10,5-12,5% вместо 8-10% в прошлом варианте прогноза.
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финансы, россия, максим решетников, банк россии, росстат
Финансы, РОССИЯ, Максим Решетников, Банк России, Росстат
Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, заявил Решетников
Решетников: восстановление инвестиций начнется в 2027 году, рост будет небольшим - на 0,2%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году, рост будет небольшим - на 0,2%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Прогноз инвестиций учитывает более высокую траекторию ключевой ставки в прогнозе Банка России
. Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, но рост пока будет небольшим – 0,2%. В 2028–2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно", - сказал Решетников
.
Весной ведомство прогнозировало рост инвестиций в 2027 году на 2%. При этом оценки увеличения инвестиций в 2028 и 2029 годах остались прежними - на 2,5% и 3% соответственно.
По данным Росстата
, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.
Банк России в конце июля повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году до 14,5-14,6% с 14-14,5%. Тогда же регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 10,5-12,5% вместо 8-10% в прошлом варианте прогноза.