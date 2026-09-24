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Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы
Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы
Проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:28+0300
2026-09-24T16:28+0300
2026-09-24T16:28+0300
финансы
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности, считает министр экономического развития России Максим Решетников. "Представляемая бюджетная конструкция создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
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финансы, россия, максим решетников
Финансы, РОССИЯ, Максим Решетников
Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы
Решетников: проект бюджета создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий