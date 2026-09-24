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Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы

Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ

Решетников оценил проект бюджета на 2027-2029 годы

Проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:28+0300

2026-09-24T16:28+0300

2026-09-24T16:28+0300

финансы

россия

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности, считает министр экономического развития России Максим Решетников. "Представляемая бюджетная конструкция создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

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финансы, россия, максим решетников