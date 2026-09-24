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Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики

Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики - 24.09.2026, ПРАЙМ

Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики

Низкий уровень безработицы в России остается одним из ограничителей экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:29+0300

2026-09-24T16:29+0300

2026-09-24T16:29+0300

россия

общество

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Низкий уровень безработицы в России остается одним из ограничителей экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Ограничителем остается рынок труда, где безработица остается на исторически низком уровне", - сказал Решетников, представляя в правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Он отметил, что российские власти продолжат реализацию программ повышения качества образования, переобучения работников, а также вести работу по повышению производительности труда. Как позднее сообщил журналистам представитель министерства экономического развития, обновленный макропрогноз исходит из того, что безработица в среднем за год в текущем году составит 2,3% и сохранится на этом уровне в 2027-2029 годах.

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россия, общество , максим решетников