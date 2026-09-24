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Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики
Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики
Низкий уровень безработицы в России остается одним из ограничителей экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:29+0300
2026-09-24T16:29+0300
2026-09-24T16:29+0300
россия
общество
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Низкий уровень безработицы в России остается одним из ограничителей экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Ограничителем остается рынок труда, где безработица остается на исторически низком уровне", - сказал Решетников, представляя в правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Он отметил, что российские власти продолжат реализацию программ повышения качества образования, переобучения работников, а также вести работу по повышению производительности труда.
Как позднее сообщил журналистам представитель министерства экономического развития, обновленный макропрогноз исходит из того, что безработица в среднем за год в текущем году составит 2,3% и сохранится на этом уровне в 2027-2029 годах.
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россия, общество , максим решетников
РОССИЯ, Общество , Максим Решетников
Решетников назвал низкий уровень безработицы ограничителем роста экономики
Решетников: низкий уровень безработицы остается ограничителем экономического роста
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Низкий уровень безработицы в России остается одним из ограничителей экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Ограничителем остается рынок труда, где безработица остается на исторически низком уровне", - сказал Решетников, представляя в правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Он отметил, что российские власти продолжат реализацию программ повышения качества образования, переобучения работников, а также вести работу по повышению производительности труда.
Как позднее сообщил журналистам представитель министерства экономического развития, обновленный макропрогноз исходит из того, что безработица в среднем за год в текущем году составит 2,3% и сохранится на этом уровне в 2027-2029 годах.