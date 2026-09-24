https://1prime.ru/20260924/reshetnikov-873650954.html

Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России

Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России

Потребительский спрос будет опорой роста экономики России в текущем году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:39+0300

2026-09-24T16:39+0300

2026-09-24T16:43+0300

россия

финансы

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873650954.jpg?1790257389

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Потребительский спрос будет опорой роста экономики России в текущем году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Потребительский спрос остается опорой роста экономики: в этом году ожидаем его существенного увеличения – на 4,1%", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Как пояснили в министерстве, речь идет о суммарном обороте розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. В 2027 году рост показателя замедлится до 2,7%, а в 2028 и 2029 годах он вырастет на 2,8% и 3,1% соответственно. Как указал Решетников, потребительскую активность поддерживает рост доходов населения, в частности, трудовых и предпринимательских, а также выполнение всех социальных обязательств. "Реальные денежные доходы в 2026–2027 годах вырастут на 0,8 и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорение их роста до 2,8%", - добавил министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, максим решетников