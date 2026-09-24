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Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России
Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России
Потребительский спрос будет опорой роста экономики России в текущем году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:39+0300
2026-09-24T16:39+0300
2026-09-24T16:43+0300
россия
финансы
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Потребительский спрос будет опорой роста экономики России в текущем году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Потребительский спрос остается опорой роста экономики: в этом году ожидаем его существенного увеличения – на 4,1%", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Как пояснили в министерстве, речь идет о суммарном обороте розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. В 2027 году рост показателя замедлится до 2,7%, а в 2028 и 2029 годах он вырастет на 2,8% и 3,1% соответственно. Как указал Решетников, потребительскую активность поддерживает рост доходов населения, в частности, трудовых и предпринимательских, а также выполнение всех социальных обязательств. "Реальные денежные доходы в 2026–2027 годах вырастут на 0,8 и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорение их роста до 2,8%", - добавил министр.
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россия, финансы, максим решетников
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников
Решетников назвал потребительский спрос опорой роста экономики России
Решетников: потребительский спрос будет опорой роста экономики России в 2026 году
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Потребительский спрос будет опорой роста экономики России в текущем году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Потребительский спрос остается опорой роста экономики: в этом году ожидаем его существенного увеличения – на 4,1%", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Как пояснили в министерстве, речь идет о суммарном обороте розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. В 2027 году рост показателя замедлится до 2,7%, а в 2028 и 2029 годах он вырастет на 2,8% и 3,1% соответственно.
Как указал Решетников, потребительскую активность поддерживает рост доходов населения, в частности, трудовых и предпринимательских, а также выполнение всех социальных обязательств.
"Реальные денежные доходы в 2026–2027 годах вырастут на 0,8 и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорение их роста до 2,8%", - добавил министр.