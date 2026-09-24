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Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников

Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ

Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников

Экономическую политику России необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики, перезапуске инвестиционного цикла, сообщил министр... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:59+0300

2026-09-24T16:59+0300

2026-09-24T17:02+0300

россия

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономическую политику России необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики, перезапуске инвестиционного цикла, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По его словам, разработанный министерством прогноз является умеренно-консервативным: внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше ожиданий, при этом сохраняется ряд рисков. "Поэтому экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла", - сказал Решетников.

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россия, максим решетников