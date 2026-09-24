Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/reshetnikov-873653630.html
Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников
Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников
Экономическую политику России необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики, перезапуске инвестиционного цикла, сообщил министр... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:59+0300
2026-09-24T17:02+0300
россия
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873653630.jpg?1790258564
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономическую политику России необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики, перезапуске инвестиционного цикла, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По его словам, разработанный министерством прогноз является умеренно-консервативным: внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше ожиданий, при этом сохраняется ряд рисков. "Поэтому экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла", - сказал Решетников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников
РОССИЯ, Максим Решетников
16:59 24.09.2026 (обновлено: 17:02 24.09.2026)
 
Российскую экономику необходимо сделать гибче, заявил Решетников

Решетников: российскую экономику нужно сделать гибче и перезапустить инвестиции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономическую политику России необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики, перезапуске инвестиционного цикла, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
По его словам, разработанный министерством прогноз является умеренно-консервативным: внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше ожиданий, при этом сохраняется ряд рисков.
"Поэтому экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла", - сказал Решетников.
 
РОССИЯМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала