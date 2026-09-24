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Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны

Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны - 24.09.2026, ПРАЙМ

Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны

Порядка 95% иностранных туристов, приезжающих в Россию, посещали российские рестораны и пробовали местную кухню, сообщил заместитель министра экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:22+0300

2026-09-24T11:22+0300

2026-09-24T11:22+0300

бизнес

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 95% иностранных туристов, приезжающих в Россию, посещали российские рестораны и пробовали местную кухню, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Практически все гости, которые приезжали в Россию - 95% - заходили в наши рестораны и соответственно пробовали то, как мы научились за последнее время вкусно готовить", - сказал Вахруков со ссылкой на данные опроса Центра стратегических разработок (ЦСР) среди иностранных туристов. Он привел данные Мостуризма, согласно которым иностранный гость тратит за поездку около 200 тысяч рублей. "Наша задача здесь дать ему ту программу и тот перечень услуг, включая вкусную еду и хорошее питание", - добавил он. Помимо этого, иностранным гостям все больше нравится русская кухня - так, порядка 80% гостей из Индии и почти 80% гостей из Арабских Эмиратов высоко оценивают российские рестораны, рассказал замминистра.

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бизнес, россия, туризм, индия