Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/restorany-873628966.html
Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны
Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны - 24.09.2026, ПРАЙМ
Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны
Порядка 95% иностранных туристов, приезжающих в Россию, посещали российские рестораны и пробовали местную кухню, сообщил заместитель министра экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:22+0300
2026-09-24T11:22+0300
бизнес
россия
туризм
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873628966.jpg?1790238160
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 95% иностранных туристов, приезжающих в Россию, посещали российские рестораны и пробовали местную кухню, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Практически все гости, которые приезжали в Россию - 95% - заходили в наши рестораны и соответственно пробовали то, как мы научились за последнее время вкусно готовить", - сказал Вахруков со ссылкой на данные опроса Центра стратегических разработок (ЦСР) среди иностранных туристов. Он привел данные Мостуризма, согласно которым иностранный гость тратит за поездку около 200 тысяч рублей. "Наша задача здесь дать ему ту программу и тот перечень услуг, включая вкусную еду и хорошее питание", - добавил он. Помимо этого, иностранным гостям все больше нравится русская кухня - так, порядка 80% гостей из Индии и почти 80% гостей из Арабских Эмиратов высоко оценивают российские рестораны, рассказал замминистра.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, туризм, индия
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ИНДИЯ
11:22 24.09.2026
 
Вахруков: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны

МЭР: 95% иностранных туристов посещали российские рестораны

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 95% иностранных туристов, приезжающих в Россию, посещали российские рестораны и пробовали местную кухню, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Практически все гости, которые приезжали в Россию - 95% - заходили в наши рестораны и соответственно пробовали то, как мы научились за последнее время вкусно готовить", - сказал Вахруков со ссылкой на данные опроса Центра стратегических разработок (ЦСР) среди иностранных туристов.
Он привел данные Мостуризма, согласно которым иностранный гость тратит за поездку около 200 тысяч рублей.
"Наша задача здесь дать ему ту программу и тот перечень услуг, включая вкусную еду и хорошее питание", - добавил он.
Помимо этого, иностранным гостям все больше нравится русская кухня - так, порядка 80% гостей из Индии и почти 80% гостей из Арабских Эмиратов высоко оценивают российские рестораны, рассказал замминистра.
 
БизнесРОССИЯТуризмИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала