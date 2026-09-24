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Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов
Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов
Международные резервы России с 11 по 18 сентября снизились на 10 миллиардов долларов и составили 748,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:16+0300
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финансы
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 11 по 18 сентября снизились на 10 миллиардов долларов и составили 748,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 18 сентября 2026 года составили 748,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,3%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 11 сентября составляли 758,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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финансы, россия, банк россии, мвф
Финансы, РОССИЯ, Банк России, МВФ
Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов
ЦБ: международные резервы России за неделю снизились до 748,2 миллиарда долларов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 11 по 18 сентября снизились на 10 миллиардов долларов и составили 748,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 18 сентября 2026 года составили 748,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,3%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 11 сентября составляли 758,2 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).