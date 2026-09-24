https://1prime.ru/20260924/rezervy-873647799.html

Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов

Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России за неделю снизились на 10 миллиардов долларов

Международные резервы России с 11 по 18 сентября снизились на 10 миллиардов долларов и составили 748,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:16+0300

2026-09-24T16:16+0300

2026-09-24T16:16+0300

финансы

россия

банк россии

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873647799.jpg?1790255814

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 11 по 18 сентября снизились на 10 миллиардов долларов и составили 748,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 18 сентября 2026 года составили 748,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,3%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 11 сентября составляли 758,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии, мвф