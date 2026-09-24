Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/rezidenty-873660685.html
Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта
Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта - 24.09.2026, ПРАЙМ
Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта
Резиденты особой экономической зоны "Ведучи" вложили порядка 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта, сообщил заместитель министра экономического развития... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:38+0300
2026-09-24T18:51+0300
бизнес
россия
оэз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873660685.jpg?1790265092
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Резиденты особой экономической зоны "Ведучи" вложили порядка 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта, сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Назаров в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи". Вместе с представителями правительства Чеченской Республики и АО "Кавказ.РФ" он осмотрел объекты горнолыжной и инженерной инфраструктуры на северном и южном склонах, а также ознакомился с реализацией проектов резидентов ОЭЗ. Отмечается, что сегодня на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа работают пять резидентов. Общий объем заявленных ими внебюджетных инвестиций составляет 8,2 миллиарда рублей. Соглашениями предусмотрено создание порядка 1,3 тысячи мест размещения и более 670 рабочих мест. "За последние годы "Ведучи" заметно изменился. Здесь появляются новые трассы, средства размещения, сервисы, приходят частные инвесторы. Резиденты уже вложили в развитие курорта порядка 6,6 миллиарда рублей", - приводит Минэкономразвития слова Назарова. По его словам, следующим этапом является дальнейшее расширение номерного фонда, сервисов и туристического предложения. Назаров отметил важность становления курорта полноценным местом отдыха, куда хочется приехать на несколько дней и возвращаться снова. "Для жителей республики - источником новых рабочих мест и возможностей для малого бизнеса. Именно так курорт должен становиться полноценным центром экономического развития территории", - добавил он. В ведомстве поделились, что в развитие "Ведучи" уже вложено более 20 миллиардов рублей федеральных средств. При этом за последние два года на курорте введены в эксплуатацию пассажирские канатные дороги, а также новые горнолыжные трассы. "Одним из ключевых объектов является пассажирская канатная дорога VL1 протяженностью 4,3 км и пропускной способностью до 2,4 тысячи человек в час. Параллельно создается система искусственного снегообразования для горнолыжных трасс", - пояснили в министерстве. Как отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, базовая инфраструктура новой зоны катания на "Ведучи" на сегодняшний день в значительной степени уже создана - из 20 объектов 18 введены в эксплуатацию. При этом оснежение планируется запустить до конца года, канатную дорогу - в 2027. Одновременно на курорте расширяется гостиничная и сервисная инфраструктура: построены 5 шале на 85 мест и третий корпус гостиничного комплекса на 400 мест, создаются оздоровительный комплекс и база отдыха с модульными средствами размещения, в 2026 году на курорте также обновляют пункт проката, в том числе закупают инклюзивное оборудование.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, оэз
Бизнес, РОССИЯ, ОЭЗ
18:38 24.09.2026 (обновлено: 18:51 24.09.2026)
 
Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта

Назаров: резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили порядка 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Резиденты особой экономической зоны "Ведучи" вложили порядка 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта, сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
Назаров в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи". Вместе с представителями правительства Чеченской Республики и АО "Кавказ.РФ" он осмотрел объекты горнолыжной и инженерной инфраструктуры на северном и южном склонах, а также ознакомился с реализацией проектов резидентов ОЭЗ.
Отмечается, что сегодня на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа работают пять резидентов. Общий объем заявленных ими внебюджетных инвестиций составляет 8,2 миллиарда рублей. Соглашениями предусмотрено создание порядка 1,3 тысячи мест размещения и более 670 рабочих мест.
"За последние годы "Ведучи" заметно изменился. Здесь появляются новые трассы, средства размещения, сервисы, приходят частные инвесторы. Резиденты уже вложили в развитие курорта порядка 6,6 миллиарда рублей", - приводит Минэкономразвития слова Назарова.
По его словам, следующим этапом является дальнейшее расширение номерного фонда, сервисов и туристического предложения. Назаров отметил важность становления курорта полноценным местом отдыха, куда хочется приехать на несколько дней и возвращаться снова.
"Для жителей республики - источником новых рабочих мест и возможностей для малого бизнеса. Именно так курорт должен становиться полноценным центром экономического развития территории", - добавил он.
В ведомстве поделились, что в развитие "Ведучи" уже вложено более 20 миллиардов рублей федеральных средств. При этом за последние два года на курорте введены в эксплуатацию пассажирские канатные дороги, а также новые горнолыжные трассы.
"Одним из ключевых объектов является пассажирская канатная дорога VL1 протяженностью 4,3 км и пропускной способностью до 2,4 тысячи человек в час. Параллельно создается система искусственного снегообразования для горнолыжных трасс", - пояснили в министерстве.
Как отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, базовая инфраструктура новой зоны катания на "Ведучи" на сегодняшний день в значительной степени уже создана - из 20 объектов 18 введены в эксплуатацию. При этом оснежение планируется запустить до конца года, канатную дорогу - в 2027.
Одновременно на курорте расширяется гостиничная и сервисная инфраструктура: построены 5 шале на 85 мест и третий корпус гостиничного комплекса на 400 мест, создаются оздоровительный комплекс и база отдыха с модульными средствами размещения, в 2026 году на курорте также обновляют пункт проката, в том числе закупают инклюзивное оборудование.
 
БизнесРОССИЯОЭЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала