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Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта

Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта - 24.09.2026, ПРАЙМ

Резиденты ОЭЗ "Ведучи" вложили 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта

Резиденты особой экономической зоны "Ведучи" вложили порядка 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта, сообщил заместитель министра экономического развития... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:38+0300

2026-09-24T18:38+0300

2026-09-24T18:51+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Резиденты особой экономической зоны "Ведучи" вложили порядка 6,6 миллиарда рублей в развитие курорта, сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Назаров в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи". Вместе с представителями правительства Чеченской Республики и АО "Кавказ.РФ" он осмотрел объекты горнолыжной и инженерной инфраструктуры на северном и южном склонах, а также ознакомился с реализацией проектов резидентов ОЭЗ. Отмечается, что сегодня на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа работают пять резидентов. Общий объем заявленных ими внебюджетных инвестиций составляет 8,2 миллиарда рублей. Соглашениями предусмотрено создание порядка 1,3 тысячи мест размещения и более 670 рабочих мест. "За последние годы "Ведучи" заметно изменился. Здесь появляются новые трассы, средства размещения, сервисы, приходят частные инвесторы. Резиденты уже вложили в развитие курорта порядка 6,6 миллиарда рублей", - приводит Минэкономразвития слова Назарова. По его словам, следующим этапом является дальнейшее расширение номерного фонда, сервисов и туристического предложения. Назаров отметил важность становления курорта полноценным местом отдыха, куда хочется приехать на несколько дней и возвращаться снова. "Для жителей республики - источником новых рабочих мест и возможностей для малого бизнеса. Именно так курорт должен становиться полноценным центром экономического развития территории", - добавил он. В ведомстве поделились, что в развитие "Ведучи" уже вложено более 20 миллиардов рублей федеральных средств. При этом за последние два года на курорте введены в эксплуатацию пассажирские канатные дороги, а также новые горнолыжные трассы. "Одним из ключевых объектов является пассажирская канатная дорога VL1 протяженностью 4,3 км и пропускной способностью до 2,4 тысячи человек в час. Параллельно создается система искусственного снегообразования для горнолыжных трасс", - пояснили в министерстве. Как отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, базовая инфраструктура новой зоны катания на "Ведучи" на сегодняшний день в значительной степени уже создана - из 20 объектов 18 введены в эксплуатацию. При этом оснежение планируется запустить до конца года, канатную дорогу - в 2027. Одновременно на курорте расширяется гостиничная и сервисная инфраструктура: построены 5 шале на 85 мест и третий корпус гостиничного комплекса на 400 мест, создаются оздоровительный комплекс и база отдыха с модульными средствами размещения, в 2026 году на курорте также обновляют пункт проката, в том числе закупают инклюзивное оборудование.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, оэз