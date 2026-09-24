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В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля

В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля - 24.09.2026, ПРАЙМ

В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля

Энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива, заявил спецпредставитель президента России по... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T00:44+0300

2026-09-24T00:44+0300

2026-09-24T00:44+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в конгресс. "Бюрократы ЕС почувствуют свои ошибки в энергетике еще более остро, если США приостановят экспорт дизеля", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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мировая экономика, сша, запад, кирилл дмитриев, дональд трамп, ес, рфпи, politico