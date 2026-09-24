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В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля
В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля - 24.09.2026, ПРАЙМ
В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля
Энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива, заявил спецпредставитель президента России по... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T00:44+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
"Бюрократы ЕС почувствуют свои ошибки в энергетике еще более остро, если США приостановят экспорт дизеля", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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мировая экономика, сша, запад, кирилл дмитриев, дональд трамп, ес, рфпи, politico
Мировая экономика, США, ЗАПАД, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, ЕС, РФПИ, Politico
В РФПИ предупредили ЕС о последствиях запрета на экспорт дизеля
Дмитриев: энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизеля
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
"Бюрократы ЕС почувствуют свои ошибки в энергетике еще более остро, если США приостановят экспорт дизеля", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.