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Родственники погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке взыскали компенсацию
Родственники погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке взыскали компенсацию - 24.09.2026, ПРАЙМ
Родственники погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке взыскали компенсацию
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Елизовский районный суд Камчатского края удовлетворил иск родственников одного из погибших при крушении вертолета Ми-8Т в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T07:05+0300
2026-09-24T07:05+0300
2026-09-24T07:05+0300
общество
камчатский край
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Елизовский районный суд Камчатского края удовлетворил иск родственников одного из погибших при крушении вертолета Ми-8Т в 2024 году, взыскав с авиакомпании "Витязь-Аэро" компенсацию морального вреда, сообщили в суде.
"Решением суда исковые требования родственников удовлетворены, с ООО АК "Витязь-Аэро" взыскано в пользу каждого из родителей по 1750000 и 1000000 в пользу брата", — говорится в пресс-релизе.
Трагедия произошла 31 августа 2024 года. Вертолет выполнял экскурсионный полет от горы Вачкажец до посадочной площадки Николаевка-2. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа — все 22 человека погибли. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования в условиях ограниченной видимости и сложного горного рельефа.
Родственники одного из погибших пассажиров просили взыскать более 24 миллионов рублей — по 8127900 рублей каждому: двум родителям и брату. Суд требования удовлетворил, но суммы оказались меньше заявленных.
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общество , камчатский край
Общество , Камчатский край
Родственники погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке взыскали компенсацию
Суд на Камчатке взыскал с авиакомпании "Витязь-Аэро" компенсацию морального вреда
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Елизовский районный суд Камчатского края удовлетворил иск родственников одного из погибших при крушении вертолета Ми-8Т в 2024 году, взыскав с авиакомпании "Витязь-Аэро" компенсацию морального вреда, сообщили в суде.
"Решением суда исковые требования родственников удовлетворены, с ООО АК "Витязь-Аэро" взыскано в пользу каждого из родителей по 1750000 и 1000000 в пользу брата", — говорится в пресс-релизе.
Трагедия произошла 31 августа 2024 года. Вертолет выполнял экскурсионный полет от горы Вачкажец до посадочной площадки Николаевка-2. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа — все 22 человека погибли. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования в условиях ограниченной видимости и сложного горного рельефа.
Родственники одного из погибших пассажиров просили взыскать более 24 миллионов рублей — по 8127900 рублей каждому: двум родителям и брату. Суд требования удовлетворил, но суммы оказались меньше заявленных.