https://1prime.ru/20260924/rosselhoznadzor-873664789.html

Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек

Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек - 24.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек

Россельхознадзор пока не видит связи между вакциной "Мультифел", на которую поступали жалобы, и гибелью кошек, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T21:45+0300

2026-09-24T21:45+0300

2026-09-24T21:45+0300

общество

россельхознадзор

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не видит связи между вакциной "Мультифел", на которую поступали жалобы, и гибелью кошек, сообщили РИА Новости в ведомстве. В середине сентября Россельхознадзор сообщил РИА Новости, что получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю. "Россельхознадзор получал обращения о нежелательной реакции после применения вакцины "Мультифел". По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена", - сказали в ведомстве в четверг.

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общество , россельхознадзор