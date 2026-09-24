https://1prime.ru/20260924/rosselhoznadzor-873664789.html
Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек
Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек
Россельхознадзор пока не видит связи между вакциной "Мультифел", на которую поступали жалобы, и гибелью кошек, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:45+0300
2026-09-24T21:45+0300
2026-09-24T21:45+0300
общество
россельхознадзор
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не видит связи между вакциной "Мультифел", на которую поступали жалобы, и гибелью кошек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В середине сентября Россельхознадзор сообщил РИА Новости, что получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю.
"Россельхознадзор получал обращения о нежелательной реакции после применения вакцины "Мультифел". По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена", - сказали в ведомстве в четверг.
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общество , россельхознадзор
Общество , Россельхознадзор
Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек
Россельхознадзор не видит связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не видит связи между вакциной "Мультифел", на которую поступали жалобы, и гибелью кошек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В середине сентября Россельхознадзор сообщил РИА Новости, что получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю.
"Россельхознадзор получал обращения о нежелательной реакции после применения вакцины "Мультифел". По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена", - сказали в ведомстве в четверг.