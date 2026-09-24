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В России разработали ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В России разработали ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания
В России разработали ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания
Новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания с первого года жизни разработали в России, он начнет действовать с 1 января 2027 года и заменит стандарт | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T00:38+0300
2026-09-24T00:38+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания с первого года жизни разработали в России, он начнет действовать с 1 января 2027 года и заменит стандарт от 1998 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сухие смеси для детского питания должны представлять из себя мелкодисперсный порошок. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Цвет продукции должен быть от белого до светло-кремового, равномерный по всей массе смеси. Состав белков смеси должен быть максимально приближен к составу белков женского молока. Суммарное содержание миристиновой и лауриновой жирных кислот не должно превышать 20% от суммы жирных кислот. На упаковку смесей должна наноситься предупреждающая надпись: "Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание". На потребительской упаковке смесей не допускается изображение детей.
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192
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96
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40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
00:38 24.09.2026
 
В России разработали ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания

В России разработали новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания с первого года жизни разработали в России, он начнет действовать с 1 января 2027 года и заменит стандарт от 1998 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сухие смеси для детского питания должны представлять из себя мелкодисперсный порошок. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Цвет продукции должен быть от белого до светло-кремового, равномерный по всей массе смеси.
Состав белков смеси должен быть максимально приближен к составу белков женского молока. Суммарное содержание миристиновой и лауриновой жирных кислот не должно превышать 20% от суммы жирных кислот.
На упаковку смесей должна наноситься предупреждающая надпись: "Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание". На потребительской упаковке смесей не допускается изображение детей.
 
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