https://1prime.ru/20260924/rossija-873618513.html

Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго

Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго - 24.09.2026, ПРАЙМ

Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго

Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидад и Тобаго в рамках Форума стран-экспортеров газа, заявили в МИД России. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T00:47+0300

2026-09-24T00:47+0300

2026-09-24T00:47+0300

газ

россия

сергей лавров

мид

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873618513.jpg?1790200026

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидад и Тобаго в рамках Форума стран-экспортеров газа, заявили в МИД России. Ранее в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Тринидад и Тобаго Шоном Соберсом. "Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам современности, путям наращивания двустороннего сотрудничества в представляющих обоюдный интерес сферах, а также аспектам взаимодействия в ООН и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи. Тринидад и Тобаго является крупнейшим производителем природного газа в Карибском бассейне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сергей лавров, мид, оон, мид рф