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Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго
Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго
Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидад и Тобаго в рамках Форума стран-экспортеров газа, заявили в МИД России. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T00:47+0300
2026-09-24T00:47+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидад и Тобаго в рамках Форума стран-экспортеров газа, заявили в МИД России.
Ранее в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Тринидад и Тобаго Шоном Соберсом.
"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам современности, путям наращивания двустороннего сотрудничества в представляющих обоюдный интерес сферах, а также аспектам взаимодействия в ООН и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Тринидад и Тобаго является крупнейшим производителем природного газа в Карибском бассейне.
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газ, россия, сергей лавров, мид, оон, мид рф
Газ, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД, ООН, МИД РФ
Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидадом и Тобаго
МИД РФ: Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидад и Тобаго
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Тринидад и Тобаго в рамках Форума стран-экспортеров газа, заявили в МИД России.
Ранее в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Тринидад и Тобаго Шоном Соберсом.
"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам современности, путям наращивания двустороннего сотрудничества в представляющих обоюдный интерес сферах, а также аспектам взаимодействия в ООН и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Тринидад и Тобаго является крупнейшим производителем природного газа в Карибском бассейне.