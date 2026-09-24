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В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф

В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф - 24.09.2026, ПРАЙМ

В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф

Первый портативный рентгеновский томограф весом менее 5 килограммов создали в России, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:24+0300

2026-09-24T09:24+0300

2026-09-24T09:24+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Первый портативный рентгеновский томограф весом менее 5 килограммов создали в России, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines. "Создан первый в мире портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования, позволяющий получать трехмерную реконструкцию объекта при съемке с рук. Устройство весит менее 5 килограммов", - сообщили в компании. Там пояснили, что в основе разработки лежит комплекс алгоритмов компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Технология автоматически определяет положение источника излучения, пока оператор перемещает источник вокруг объекта, обеспечивая съемку с разных ракурсов. Система получает 3D-реконструкцию по 10-15 кадрам – в 100 раз меньше, чем в классической томографии. Отмечается, что в разработку компания вложила 500 миллионов рублей собственных средств, без привлечения внешнего финансирования. По словам разработчика, сейчас комплекс проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали возможность использовать получаемые изображения для локализации крупных инородных объектов, в том числе осколков, и определения их положения относительно костей и других анатомических структур. В компании добавили, что главным открытием проекта стало получение не двухмерных рентгеновских снимков, а полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью уже существующей приборной базы. Потенциальными области применения устройства - выездная медицина, санитарный транспорт, а также зоны чрезвычайных ситуаций и труднодоступные территории.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия