Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/rossija-873622513.html
В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф
В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф
Первый портативный рентгеновский томограф весом менее 5 килограммов создали в России, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:24+0300
2026-09-24T09:24+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873622513.jpg?1790231074
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Первый портативный рентгеновский томограф весом менее 5 килограммов создали в России, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines. "Создан первый в мире портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования, позволяющий получать трехмерную реконструкцию объекта при съемке с рук. Устройство весит менее 5 килограммов", - сообщили в компании. Там пояснили, что в основе разработки лежит комплекс алгоритмов компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Технология автоматически определяет положение источника излучения, пока оператор перемещает источник вокруг объекта, обеспечивая съемку с разных ракурсов. Система получает 3D-реконструкцию по 10-15 кадрам – в 100 раз меньше, чем в классической томографии. Отмечается, что в разработку компания вложила 500 миллионов рублей собственных средств, без привлечения внешнего финансирования. По словам разработчика, сейчас комплекс проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали возможность использовать получаемые изображения для локализации крупных инородных объектов, в том числе осколков, и определения их положения относительно костей и других анатомических структур. В компании добавили, что главным открытием проекта стало получение не двухмерных рентгеновских снимков, а полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью уже существующей приборной базы. Потенциальными области применения устройства - выездная медицина, санитарный транспорт, а также зоны чрезвычайных ситуаций и труднодоступные территории.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
09:24 24.09.2026
 
В России создали первый в мире портативный рентгеновский томограф

В России создали первый портативный рентгеновский томограф весом менее пяти килограммов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Первый портативный рентгеновский томограф весом менее 5 килограммов создали в России, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines.
"Создан первый в мире портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования, позволяющий получать трехмерную реконструкцию объекта при съемке с рук. Устройство весит менее 5 килограммов", - сообщили в компании.
Там пояснили, что в основе разработки лежит комплекс алгоритмов компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Технология автоматически определяет положение источника излучения, пока оператор перемещает источник вокруг объекта, обеспечивая съемку с разных ракурсов. Система получает 3D-реконструкцию по 10-15 кадрам – в 100 раз меньше, чем в классической томографии.
Отмечается, что в разработку компания вложила 500 миллионов рублей собственных средств, без привлечения внешнего финансирования.
По словам разработчика, сейчас комплекс проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали возможность использовать получаемые изображения для локализации крупных инородных объектов, в том числе осколков, и определения их положения относительно костей и других анатомических структур.
В компании добавили, что главным открытием проекта стало получение не двухмерных рентгеновских снимков, а полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью уже существующей приборной базы. Потенциальными области применения устройства - выездная медицина, санитарный транспорт, а также зоны чрезвычайных ситуаций и труднодоступные территории.
 
ТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала