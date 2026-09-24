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В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией
Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:28+0300
2026-09-24T11:28+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "В прошлом году гастрономия принесла экономике больше полутриллиона рублей добавленной стоимости, хотя еще 4 года назад было в 2 раза меньше. И это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных", - сказал он на пресс-конференции. По словам Вахрукова, в индустрии общепита работает более 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых - почти 90% - это малый и средний бизнес. Замминистра отметил, что кухня влияет на принятие решения туристов куда отправиться и зачем. "Кухня потихоньку становится уже тем фактором, ради которого человек выбирает направление", - добавил он.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:28 24.09.2026
 
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией

Вахруков: гастрономия принесла России более полутриллиона рублей добавленной стоимости

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"В прошлом году гастрономия принесла экономике больше полутриллиона рублей добавленной стоимости, хотя еще 4 года назад было в 2 раза меньше. И это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Вахрукова, в индустрии общепита работает более 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых - почти 90% - это малый и средний бизнес.
Замминистра отметил, что кухня влияет на принятие решения туристов куда отправиться и зачем.
"Кухня потихоньку становится уже тем фактором, ради которого человек выбирает направление", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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