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В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией

В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией - 24.09.2026, ПРАЙМ

В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией

Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:28+0300

2026-09-24T11:28+0300

2026-09-24T11:28+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "В прошлом году гастрономия принесла экономике больше полутриллиона рублей добавленной стоимости, хотя еще 4 года назад было в 2 раза меньше. И это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных", - сказал он на пресс-конференции. По словам Вахрукова, в индустрии общепита работает более 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых - почти 90% - это малый и средний бизнес. Замминистра отметил, что кухня влияет на принятие решения туристов куда отправиться и зачем. "Кухня потихоньку становится уже тем фактором, ради которого человек выбирает направление", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия