https://1prime.ru/20260924/rossija-873629685.html
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией
Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:28+0300
2026-09-24T11:28+0300
2026-09-24T11:28+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873629685.jpg?1790238531
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"В прошлом году гастрономия принесла экономике больше полутриллиона рублей добавленной стоимости, хотя еще 4 года назад было в 2 раза меньше. И это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Вахрукова, в индустрии общепита работает более 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых - почти 90% - это малый и средний бизнес.
Замминистра отметил, что кухня влияет на принятие решения туристов куда отправиться и зачем.
"Кухня потихоньку становится уже тем фактором, ради которого человек выбирает направление", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
В России гастрономия стала пятой по величине креативной индустрией
Вахруков: гастрономия принесла России более полутриллиона рублей добавленной стоимости
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гастрономия является пятой по величине креативной индустрией в России, в 2025 году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"В прошлом году гастрономия принесла экономике больше полутриллиона рублей добавленной стоимости, хотя еще 4 года назад было в 2 раза меньше. И это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Вахрукова, в индустрии общепита работает более 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых - почти 90% - это малый и средний бизнес.
Замминистра отметил, что кухня влияет на принятие решения туристов куда отправиться и зачем.
"Кухня потихоньку становится уже тем фактором, ради которого человек выбирает направление", - добавил он.