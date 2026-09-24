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На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей
На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей
Финансирование развития промышленности и беспилотников в РФ в следующие три года составит порядка 240 миллиарда рублей, эти средства предусматриваются в проекте | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:50+0300
2026-09-24T11:50+0300
промышленность
россия
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование развития промышленности и беспилотников в РФ в следующие три года составит порядка 240 миллиарда рублей, эти средства предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2027-2029 год, следует из сообщения пресс-службы Минфина России. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. "Продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроекта "Станки" и "Беспилотные авиационные системы". Объем их финансирования за три года увеличится и составит 135,7 млрд рублей и 103,3 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении. Кроме того, Фонд развития промышленности (ФРП) будет докапитализирован для предоставления льготного заемного финансирования в объеме 205 миллиардов рублей, что обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, отмечается в сообщении.
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промышленность, россия, минфин
Промышленность, РОССИЯ, Минфин
11:50 24.09.2026
 
На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей

Минфин: на развитие промышленности и беспилотников выделят 240 миллиардов рублей

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование развития промышленности и беспилотников в РФ в следующие три года составит порядка 240 миллиарда рублей, эти средства предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2027-2029 год, следует из сообщения пресс-службы Минфина России.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
"Продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроекта "Станки" и "Беспилотные авиационные системы". Объем их финансирования за три года увеличится и составит 135,7 млрд рублей и 103,3 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.
Кроме того, Фонд развития промышленности (ФРП) будет докапитализирован для предоставления льготного заемного финансирования в объеме 205 миллиардов рублей, что обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, отмечается в сообщении.
 
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