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На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей

На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

На развитие промышленности и беспилотников в России выделят 240 млрд рублей

Финансирование развития промышленности и беспилотников в РФ в следующие три года составит порядка 240 миллиарда рублей, эти средства предусматриваются в проекте | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:50+0300

2026-09-24T11:50+0300

2026-09-24T11:50+0300

промышленность

россия

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование развития промышленности и беспилотников в РФ в следующие три года составит порядка 240 миллиарда рублей, эти средства предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2027-2029 год, следует из сообщения пресс-службы Минфина России. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. "Продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроекта "Станки" и "Беспилотные авиационные системы". Объем их финансирования за три года увеличится и составит 135,7 млрд рублей и 103,3 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении. Кроме того, Фонд развития промышленности (ФРП) будет докапитализирован для предоставления льготного заемного финансирования в объеме 205 миллиардов рублей, что обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, отмечается в сообщении.

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промышленность, россия, минфин