https://1prime.ru/20260924/rossija-873643552.html
В Минпромторге рассказали о российском оборудовании для адаптивного спорта
В Минпромторге рассказали о российском оборудовании для адаптивного спорта - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о российском оборудовании для адаптивного спорта
Российские предприятия производят для адаптивного спорта кресла-коляски для игры в настольный и большой теннис, баскетбол, бадминтон, а также фехтования,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:05+0300
2026-09-24T15:05+0300
2026-09-24T15:06+0300
бизнес
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские предприятия производят для адаптивного спорта кресла-коляски для игры в настольный и большой теннис, баскетбол, бадминтон, а также фехтования, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Сегодня на отечественных предприятиях производятся кресла-коляски для игры в настольный и большой теннис, баскетбол, бадминтон, а также фехтования, стендовой стрельбы, регби, легкой атлетики и для спортивных танцев", - говорится в сообщении. "Промышленность уже предлагает специальные сани для следж-хоккея и силовые тренажеры, адаптированные для людей с инвалидностью", - добавили в министерстве. В Минпромторге указали, что для вовлечения граждан с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь через адаптивный спорт ведомство обеспечивает создание инфраструктуры и устройств с учетом приказов Минспорта России.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о российском оборудовании для адаптивного спорта
Минпромторг: в России производят кресла-коляски для игры в теннис и баскетбол
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские предприятия производят для адаптивного спорта кресла-коляски для игры в настольный и большой теннис, баскетбол, бадминтон, а также фехтования, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Сегодня на отечественных предприятиях производятся кресла-коляски для игры в настольный и большой теннис, баскетбол, бадминтон, а также фехтования, стендовой стрельбы, регби, легкой атлетики и для спортивных танцев", - говорится в сообщении.
"Промышленность уже предлагает специальные сани для следж-хоккея и силовые тренажеры, адаптированные для людей с инвалидностью", - добавили в министерстве.
В Минпромторге указали, что для вовлечения граждан с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь через адаптивный спорт ведомство обеспечивает создание инфраструктуры и устройств с учетом приказов Минспорта России.