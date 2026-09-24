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МЭР: индексация оптовых цен на газ с июля 2027 года планируется на 10,4% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР: индексация оптовых цен на газ с июля 2027 года планируется на 10,4%
МЭР: индексация оптовых цен на газ с июля 2027 года планируется на 10,4% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР: индексация оптовых цен на газ с июля 2027 года планируется на 10,4%
Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года планируется на уровне 10,4% на фоне реализации масштабных проектов в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:22+0300
2026-09-24T18:31+0300
газ
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года планируется на уровне 10,4% на фоне реализации масштабных проектов в отрасли, в частности модернизации газопроводов и социальной газификации, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей на 10,4%, оптовые цены для населения - на 10,4%, тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам - на 12,4%. В министерстве напомнили, что в сфере газоснабжения реализуются долгосрочные мероприятия по повышению надежности поставок природного газа на внутреннем рынке, модернизации системы магистрального транспорта газа и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения, а также продолжается реализация программы социальной газификации. "В соответствии с принятыми решениями для обеспечения масштабных мероприятий, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027-2029 годах будет увеличена на 3 процентных пункта сверх прогнозной инфляции", - объяснили в министерстве. С июля 2028 года Минэкономразвития предлагает повысить оптовые цены на газ для всех потребителей на 7,4%, для населения - на 7,4%, на транспортировку - также на 7,4%. С июля 2029 года все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
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газ, россия
Газ, РОССИЯ
18:22 24.09.2026 (обновлено: 18:31 24.09.2026)
 

МЭР: индексация оптовых цен на газ с июля 2027 года планируется на 10,4%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года планируется на уровне 10,4% на фоне реализации масштабных проектов в отрасли, в частности модернизации газопроводов и социальной газификации, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития.
Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей на 10,4%, оптовые цены для населения - на 10,4%, тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам - на 12,4%.
В министерстве напомнили, что в сфере газоснабжения реализуются долгосрочные мероприятия по повышению надежности поставок природного газа на внутреннем рынке, модернизации системы магистрального транспорта газа и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения, а также продолжается реализация программы социальной газификации.
"В соответствии с принятыми решениями для обеспечения масштабных мероприятий, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027-2029 годах будет увеличена на 3 процентных пункта сверх прогнозной инфляции", - объяснили в министерстве.
С июля 2028 года Минэкономразвития предлагает повысить оптовые цены на газ для всех потребителей на 7,4%, для населения - на 7,4%, на транспортировку - также на 7,4%. С июля 2029 года все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
 
ГазРОССИЯ
 
 
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