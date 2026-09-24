https://1prime.ru/20260924/rossija-873659374.html

МЭР: грузоперевозки транспортом в России в 2027 году вырастут на 4,2%

МЭР: грузоперевозки транспортом в России в 2027 году вырастут на 4,2% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР: грузоперевозки транспортом в России в 2027 году вырастут на 4,2%

Грузоперевозки транспортом в России без учета трубопроводного в 2027 году, как ожидается, вырастут на 4,2% в годовом выражении и составят 8,3 миллиарда тонн,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:31+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Грузоперевозки транспортом в России без учета трубопроводного в 2027 году, как ожидается, вырастут на 4,2% в годовом выражении и составят 8,3 миллиарда тонн, указано в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса (базовый вариант)", - говорится в названии таблицы. Как следует из табличных данных, рост в 2028 году ожидается на 5% - до 8,7 миллиарда тонн, в 2029 году - на 3,6%, до почти 9 миллиардов тонн. По итогам 2026 года ожидается снижение на 1,9% - до 7,9 миллиарда тонн. Минэкономразвития пишет, что в 2025 году объем перевозок грузов без трубопроводного составил 8,1 миллиарда тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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