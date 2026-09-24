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Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна
Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна
Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна и зернобобовых, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T20:42+0300
2026-09-24T20:42+0300
сельское хозяйство
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна и зернобобовых, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В 2026 году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов объем сельскохозяйственного производства по отношению к 2025 году ожидается на уровне 98,8%. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме порядка 141,8 миллиона тонн, овощей – 14 миллионов тонн", - сказано в документе. При этом в перспективе до 2029 года, согласно прогнозу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур вырастет до 165 миллионов тонн, что на 16,9% выше уровня 2025 года.
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сельское хозяйство, россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ
20:42 24.09.2026
 
Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна

МЭР: Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна и зернобобовых

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна и зернобобовых, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития.
"В 2026 году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов объем сельскохозяйственного производства по отношению к 2025 году ожидается на уровне 98,8%. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме порядка 141,8 миллиона тонн, овощей – 14 миллионов тонн", - сказано в документе.
При этом в перспективе до 2029 года, согласно прогнозу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур вырастет до 165 миллионов тонн, что на 16,9% выше уровня 2025 года.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯ
 
 
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