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Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна

Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна - 24.09.2026, ПРАЙМ

Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна

Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна и зернобобовых, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T20:42+0300

2026-09-24T20:42+0300

2026-09-24T20:42+0300

сельское хозяйство

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года соберет 141,8 миллиона тонн зерна и зернобобовых, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В 2026 году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов объем сельскохозяйственного производства по отношению к 2025 году ожидается на уровне 98,8%. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме порядка 141,8 миллиона тонн, овощей – 14 миллионов тонн", - сказано в документе. При этом в перспективе до 2029 года, согласно прогнозу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур вырастет до 165 миллионов тонн, что на 16,9% выше уровня 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия