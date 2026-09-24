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Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам

Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам - 24.09.2026, ПРАЙМ

Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за 2025 год, соответствующее... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:53+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за 2025 год, соответствующее уведомление получил корреспондент РИА Новости. Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам заработал в России с 2021 года, при этом впервые россияне платили этот налог лишь в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму. Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. "В 2026 году налогоплательщики уплачивают налоги по итогам предыдущего года. Учитывая, что в 2025 году максимальная ставка Центрального Банка составляла 21%, уплачивать налог будут граждане, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей", - поясняется на сайте ФНС. Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделали налоговые органы. Также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитывает налог к уплате. Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2026 года, отмечается в уведомлении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, фнс россии, фнс, центральные банки