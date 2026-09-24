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Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам
Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам
Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за 2025 год, соответствующее... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:52+0300
2026-09-24T14:53+0300
финансы
россия
фнс россии
фнс
центральные банки
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за 2025 год, соответствующее уведомление получил корреспондент РИА Новости. Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам заработал в России с 2021 года, при этом впервые россияне платили этот налог лишь в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму. Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. "В 2026 году налогоплательщики уплачивают налоги по итогам предыдущего года. Учитывая, что в 2025 году максимальная ставка Центрального Банка составляла 21%, уплачивать налог будут граждане, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей", - поясняется на сайте ФНС. Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделали налоговые органы. Также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитывает налог к уплате. Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2026 года, отмечается в уведомлении.
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финансы, россия, фнс россии, фнс, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, ФНС России, ФНС, центральные банки
14:52 24.09.2026 (обновлено: 14:53 24.09.2026)
 
Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам

ФНС начала информировать россиян о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за 2025 год, соответствующее уведомление получил корреспондент РИА Новости.
Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам заработал в России с 2021 года, при этом впервые россияне платили этот налог лишь в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму.
Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года.
"В 2026 году налогоплательщики уплачивают налоги по итогам предыдущего года. Учитывая, что в 2025 году максимальная ставка Центрального Банка составляла 21%, уплачивать налог будут граждане, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей", - поясняется на сайте ФНС.
Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделали налоговые органы. Также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитывает налог к уплате.
Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2026 года, отмечается в уведомлении.
 
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