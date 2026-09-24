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Рост обрабатывающей промышленности составит 3,5% в год, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Рост обрабатывающей промышленности составит 3,5% в год, заявил Решетников
Рост обрабатывающей промышленности составит 3,5% в год, заявил Решетников - 24.09.2026, ПРАЙМ
Рост обрабатывающей промышленности составит 3,5% в год, заявил Решетников
Рост обрабатывающей промышленности России в ближайшие три года составит около 3,5% в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:09+0300
2026-09-24T17:18+0300
промышленность
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности России в ближайшие три года составит около 3,5% в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на 2027-2029 годы, Решетников сообщил, что министерство повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% с 0,4%, ожидает ускорения роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году. По его словам, опорой экономического роста будет потребительский спрос. "В отраслевом разрезе рост будут обеспечивать производства, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие. Их рост будет составлять около 3,5% в год", - сказал Решетников. Он добавил, что быстрее всего будут расти фармацевтика, машиностроение, в том числе железнодорожное, авиастроение, производство электроники. Также опережающими темпами будут расти туризм, IT и сельское хозяйство.
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промышленность, россия, максим решетников
Промышленность, РОССИЯ, Максим Решетников
17:09 24.09.2026 (обновлено: 17:18 24.09.2026)
 
Рост обрабатывающей промышленности составит 3,5% в год, заявил Решетников

Решетников: рост обрабатывающей промышленности России составит около 3,5% в год

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности России в ближайшие три года составит около 3,5% в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Представляя в четверг на заседании правительства макропрогноз на 2027-2029 годы, Решетников сообщил, что министерство повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% с 0,4%, ожидает ускорения роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году. По его словам, опорой экономического роста будет потребительский спрос.
"В отраслевом разрезе рост будут обеспечивать производства, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие. Их рост будет составлять около 3,5% в год", - сказал Решетников.
Он добавил, что быстрее всего будут расти фармацевтика, машиностроение, в том числе железнодорожное, авиастроение, производство электроники. Также опережающими темпами будут расти туризм, IT и сельское хозяйство.
 
ПромышленностьРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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