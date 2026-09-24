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Ростехнадзор приостановил забой на шахте "Распадская" в Кузбассе
Ростехнадзор приостановил забой на шахте "Распадская" в Кузбассе - 24.09.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор приостановил забой на шахте "Распадская" в Кузбассе
Ростехнадзор из-за нарушений приостановил проведение забоя в шахте "Распадская" в Кемеровской области, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T12:29+0300
промышленность
общество
кемеровская область
ростехнадзор
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БАРНАУЛ, 24 сен – ПРАЙМ. Ростехнадзор из-за нарушений приостановил проведение забоя в шахте "Распадская" в Кемеровской области, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.
В своем Telegram-канале он отметил, что в период с 17 сентября по 23 сентября Сибирское управление Ростехнадзора составило протокол о временном запрете деятельности.
"На проведение подготовительного забоя - фланговый конвейерный уклон 5-7 № 1 ПАО "Распадская" (шахта) - за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки, необеспечение горной выработки расчетным количеством воздуха", - написал Виль .
Он уточнил, что работы приостановлены Ростехнадзором.
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промышленность, общество , кемеровская область, ростехнадзор
Промышленность, Общество , Кемеровская область, Ростехнадзор
Ростехнадзор приостановил забой на шахте "Распадская" в Кузбассе
Ростехнадзор приостановил проведение забоя в шахте "Распадская" в Кузбассе
БАРНАУЛ, 24 сен – ПРАЙМ. Ростехнадзор из-за нарушений приостановил проведение забоя в шахте "Распадская" в Кемеровской области, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.
В своем Telegram-канале он отметил, что в период с 17 сентября по 23 сентября Сибирское управление Ростехнадзора составило протокол о временном запрете деятельности.
"На проведение подготовительного забоя - фланговый конвейерный уклон 5-7 № 1 ПАО "Распадская" (шахта) - за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки, необеспечение горной выработки расчетным количеством воздуха", - написал Виль .
Он уточнил, что работы приостановлены Ростехнадзором.