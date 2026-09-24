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SberDevices просит взыскать 6,6 миллиарда рублей с "МВМ"

SberDevices просит взыскать 6,6 миллиарда рублей с "МВМ" - 24.09.2026, ПРАЙМ

SberDevices просит взыскать 6,6 миллиарда рублей с "МВМ"

Производитель электроники ООО "СалютДевайсы" (бренд SberDevices) просит арбитражный суд Москвы взыскать более 6,6 миллиарда рублей с ООО "МВМ", структуры... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T21:21+0300

2026-09-24T21:21+0300

2026-09-24T21:21+0300

бизнес

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производитель электроники ООО "СалютДевайсы" (бренд SberDevices) просит арбитражный суд Москвы взыскать более 6,6 миллиарда рублей с ООО "МВМ", структуры ритейлера "М.Видео", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 22 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. SberDevices производит телевизоры, умные колонки, медиацентры и другие электронные устройства, сообщает сайт компании.

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