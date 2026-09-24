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Рынок акций РФ растет в ожидании позитивных геополитических новостей

Рынок акций РФ растет в ожидании позитивных геополитических новостей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ растет в ожидании позитивных геополитических новостей

Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии четверга в ожидании позитивных геополитических новостей, следует из данных... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:15+0300

2026-09-24T10:15+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии четверга в ожидании позитивных геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.49 мск рос на 0,77% относительно предыдущего закрытия - до 2330,18 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,67%, до 103,77 доллара за баррель. Накануне росту цен на нефть способствовали заявления президента Ирана о недопустимости силового давления на страну, разногласия Тегерана и Вашингтона сохраняют неопределенность со сроками восстановления судоходства через Ормузский пролив, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах роста - акции "Русагро" (+1,91%), "Вуш Холдинга" (+1,49%), "Новабева" (+1,34%), "Новатэка" (+1,22%), "Озона" (+1,02%). В лидерах снижения - бумаги "Московского кредитного банка" (-1,86%), "Сегежи" (-1,23%), "Позитива" (-1,08%), "Самолета" (-0,63%), "Фосагро" (-0,61%). "Сегодня рынок продолжит ждать новых сигналов с геополитического трека. Но теперь инвесторы будут рассчитывать, скорее, на их позитивную тональность, которая позволила бы, в сочетании с удержанием стоимости фьючерса Brent, пойти выше и преодолеть зону 2330-2360 пунктов по индексу Мосбиржи. Зона выступает ближайшим сопротивлением развитию роста в район 2500 пунктов, выглядящего, по нашему мнению, базовой целью текущего движения", - ожидает Евгений Локтюхов из ПСБ. Сохраняется позитивный взгляд на российский фондовый рынок, заключает эксперт. Чернов, в свою очередь, ожидает в четверг индекс Мосбиржи в диапазоне 2300-2360 пунктов.

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рынок, торги, индексы, иран, тегеран, вашингтон, владимир чернов, евгений локтюхов, мосбиржа, русагро, новатэк