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"Рынок закладывает риски": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи
"Рынок закладывает риски": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Рынок закладывает риски": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи
Российский рынок акций незначительно снижается днем четверга, поддерживает его дорожающая нефть, а давление оказывает отсутствие нового позитива в геополитике,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:14+0300
2026-09-24T15:14+0300
2026-09-24T15:14+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается днем четверга, поддерживает его дорожающая нефть, а давление оказывает отсутствие нового позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.56 мск снижался на 0,2%, до 2307,57 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,8%, до 104,94 доллара за баррель. "Нефть тем временем уверенно дорожает… Рынок вновь закладывает риски перебоев с поставками после новых проблем с добычей в Ливии и сохраняющейся неопределенности вокруг поставок через Ормуз. Накануне оптимизм по поводу возможной деэскалации сильно давил на котировки, поэтому часть сегодняшнего роста выглядит также техническим отскоком", - делится Владимир Чернов из Freedom Global. "Поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть. При этом сдерживающим фактором является отсутствие новых сигналов по мирному урегулированию на Украине. По сообщениям СМИ, в ходе встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио в Вашингтоне были достигнуты договоренности продолжать контакты по внешнеполитическим вопросам. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил признательность Кремля за приглашение президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США и сообщил о продолжающейся подготовке по этому вопросу", - перечислила Анна Котельникова из ФГ "Финам". "Сегодня участники торгов продолжат ждать геополитических новостей. В этот раз фокус сместится с Генассамблеи ООН на встречу президентов США и КНР. Она уже принесла с собой продление торгового перемирия между двумя странами на дополнительные два месяца", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Генетико" (+1,96%), "Полюса" (+1,97%), "Озона" (+1,77%), "Циана" (+0,93%), "Русагро" (+0,86%). "Озон" остается самым сильным среди крупных ликвидных бумаг. Акции уже полностью отыграли августовский обвал после атак на склады и сегодня поднимались почти до 3 тысяч рублей. Котировки поддерживают сообщения о возможной налоговой отсрочке для компании и продавцов, а также восстановление логистики и дополнительные меры безопасности", - рассказал Чернов. В лидерах снижения - бумаги "Русала" (−5,11%), "Норникеля" (−4,96%), "ЭН+ Груп" (−3,18%), "Фосагро" (−3,09%), "Сегежи" (−2,61%). Прогнозы Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2270-2320 пунктов. "Снижение индекса пока не выходит за рамки консолидации в диапазоне 2200-2300 пунктов, в котором индекс Мосбиржи при прочих равных может оставаться до конца недели", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рынок, торги, акции, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, РОССИЯ
"Рынок закладывает риски": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи
Дудников: снижение индекса Мосбиржи пока не выходит за рамки диапазона 2200-2300 пунктов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается днем четверга, поддерживает его дорожающая нефть, а давление оказывает отсутствие нового позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.56 мск снижался на 0,2%, до 2307,57 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,8%, до 104,94 доллара за баррель.
"Нефть тем временем уверенно дорожает… Рынок вновь закладывает риски перебоев с поставками после новых проблем с добычей в Ливии и сохраняющейся неопределенности вокруг поставок через Ормуз. Накануне оптимизм по поводу возможной деэскалации сильно давил на котировки, поэтому часть сегодняшнего роста выглядит также техническим отскоком", - делится Владимир Чернов из Freedom Global.
"Поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть. При этом сдерживающим фактором является отсутствие новых сигналов по мирному урегулированию на Украине. По сообщениям СМИ, в ходе встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио в Вашингтоне были достигнуты договоренности продолжать контакты по внешнеполитическим вопросам. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил признательность Кремля за приглашение президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США и сообщил о продолжающейся подготовке по этому вопросу", - перечислила Анна Котельникова из ФГ "Финам".
"Сегодня участники торгов продолжат ждать геополитических новостей. В этот раз фокус сместится с Генассамблеи ООН на встречу президентов США и КНР. Она уже принесла с собой продление торгового перемирия между двумя странами на дополнительные два месяца", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В лидерах роста - акции "Генетико" (+1,96%), "Полюса" (+1,97%), "Озона" (+1,77%), "Циана" (+0,93%), "Русагро" (+0,86%).
"Озон" остается самым сильным среди крупных ликвидных бумаг. Акции уже полностью отыграли августовский обвал после атак на склады и сегодня поднимались почти до 3 тысяч рублей. Котировки поддерживают сообщения о возможной налоговой отсрочке для компании и продавцов, а также восстановление логистики и дополнительные меры безопасности", - рассказал Чернов.
В лидерах снижения - бумаги "Русала" (−5,11%), "Норникеля" (−4,96%), "ЭН+ Груп" (−3,18%), "Фосагро" (−3,09%), "Сегежи" (−2,61%).
Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2270-2320 пунктов.
"Снижение индекса пока не выходит за рамки консолидации в диапазоне 2200-2300 пунктов, в котором индекс Мосбиржи при прочих равных может оставаться до конца недели", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер".