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Рынок акций РФ в четверг не изменился, оставшись выше 2300 пунктов

Рынок акций РФ в четверг не изменился, оставшись выше 2300 пунктов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в четверг не изменился, оставшись выше 2300 пунктов

Российский рынок акций в четверг не изменился, оставшись выше ключевого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T20:02+0300

2026-09-24T20:02+0300

2026-09-24T20:02+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг не изменился, оставшись выше ключевого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов не изменился и составил 2312,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,77% - до 845,69 пункта, долларовый РТС опустился на 0,60% - до 857,94 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. В БОКОВИКЕ Российский рынок акций в основные торги четверга не демонстрировал единой динамики, проторговывая ключевой уровень 2300 пунктов индекс Мосбиржи. В итоге он остался выше него. "Основные события по индексу Мосбиржи, как и накануне, развивались вокруг 2300 пунктов, при этом волатильность подросла. С одной стороны, цены на нефть продолжили двигаться вверх. Также инвесторов ободрили сообщения о поездке спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США для переговоров с представителями Белого дома", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "С другой стороны, публикация проекта бюджета и налоговые инициативы Минфина оказали давление на сентимент. Кроме того, отчет Росстата показал рост недельной инфляции. Чуть ранее вышли данные ЦБ о росте инфляционных ожиданий. Статистика закрепляет ожидания продления монетарной паузы на опорном заседании регулятора в октябре", - добавляет он. В частности, подешевели акции "Норникеля" (-5,9%), "Фосагро" (-2,8%), "Русала" (-4,8%). Упали акции "Самолета" (-1,8%) на фоне изменения с 1 октября программы "Семейная ипотека" с дифференциацией условий выдаваемых кредитов в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Подорожали бумаги "Полюса" (+4,5%), "Русагро" (+0,8%), "Озона" (+1,8%), "Хэдхантера" (+0,4%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 1,3% - до 104,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 101,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Ближайший технический уровень сопротивления росту индекса Мосбиржи проходит на уровне 2350 пунктов, а ближайшая сильная поддержка – на отметке 2230 пунктов, оценивает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Поддержку российскому рынку продолжает оказывать растущая цена на нефть", - добавляет он. В конце недели игроки рынка продолжат следить за переговорной активностью по линии Москва-Вашингтон, а также за сообщениями с полей Генассамблеи ООН, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Волатильность на фоне разнонаправленных сигналов в пятницу может сохраняться. Прогноз по индексу Мосбиржи сохраняем на уровне 2270-2370 пунктов", - добавляет он.

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рынок, торги, индексы, сша, кирилл дмитриев, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс