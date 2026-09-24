https://1prime.ru/20260924/sahalin-873630696.html

На Сахалине подорожал патент для иностранных работников

На Сахалине подорожал патент для иностранных работников - 24.09.2026, ПРАЙМ

На Сахалине подорожал патент для иностранных работников

Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников в Сахалинской области приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:47+0300

2026-09-24T11:47+0300

2026-09-24T12:27+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873630696.jpg?1790242030

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – ПРАЙМ. Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников в Сахалинской области приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба правительства области. Патент – это документ, который подтверждает право иностранца на работу в регионе России. Его оформляют граждане, прибывшие в страну в безвизовом порядке. Патент действует только в том регионе, для которого он оформлен. "Депутаты Сахалинской областной Думы приняли закон о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что 13,3 тысячи рублей за патент должны будут платить иностранцы, работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей, для других категорий плата за патент составит 18,8 тысячи рублей. Если у иностранного работника есть несовершеннолетние дети, сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка. "С одной стороны, это будет способствовать защите приоритетного права сахалинцев на трудоустройство и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона. С другой – обеспечит легальное привлечение иностранных работников и поможет закрыть потребность предприятий в кадрах", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Уровень безработицы в регионе составляет 1,6% – рекордно низкий показатель. При этом сохраняется дефицит кадров: на одного соискателя приходится более шести вакансий, отмечает пресс-служба.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия