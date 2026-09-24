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На Сахалине подорожал патент для иностранных работников
На Сахалине подорожал патент для иностранных работников - 24.09.2026, ПРАЙМ
На Сахалине подорожал патент для иностранных работников
Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников в Сахалинской области приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:47+0300
2026-09-24T11:47+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – ПРАЙМ. Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников в Сахалинской области приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба правительства области. Патент – это документ, который подтверждает право иностранца на работу в регионе России. Его оформляют граждане, прибывшие в страну в безвизовом порядке. Патент действует только в том регионе, для которого он оформлен. "Депутаты Сахалинской областной Думы приняли закон о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что 13,3 тысячи рублей за патент должны будут платить иностранцы, работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей, для других категорий плата за патент составит 18,8 тысячи рублей. Если у иностранного работника есть несовершеннолетние дети, сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка. "С одной стороны, это будет способствовать защите приоритетного права сахалинцев на трудоустройство и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона. С другой – обеспечит легальное привлечение иностранных работников и поможет закрыть потребность предприятий в кадрах", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Уровень безработицы в регионе составляет 1,6% – рекордно низкий показатель. При этом сохраняется дефицит кадров: на одного соискателя приходится более шести вакансий, отмечает пресс-служба.
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бизнес, россия
На Сахалине подорожал патент для иностранных работников
В Сахалинской области повысили стоимость патента для иностранных работников
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – ПРАЙМ. Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников в Сахалинской области приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба правительства области.
Патент – это документ, который подтверждает право иностранца на работу в регионе России. Его оформляют граждане, прибывшие в страну в безвизовом порядке. Патент действует только в том регионе, для которого он оформлен.
"Депутаты Сахалинской областной Думы приняли закон о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 13,3 тысячи рублей за патент должны будут платить иностранцы, работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей, для других категорий плата за патент составит 18,8 тысячи рублей.
Если у иностранного работника есть несовершеннолетние дети, сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка.
"С одной стороны, это будет способствовать защите приоритетного права сахалинцев на трудоустройство и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона. С другой – обеспечит легальное привлечение иностранных работников и поможет закрыть потребность предприятий в кадрах", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
Уровень безработицы в регионе составляет 1,6% – рекордно низкий показатель. При этом сохраняется дефицит кадров: на одного соискателя приходится более шести вакансий, отмечает пресс-служба.